Một công ty điện gió thuộc Trung Nam Group tăng vốn gấp 68 lần

Động thái này được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực tài chính trong lĩnh vực sản xuất điện – ngành nghề kinh doanh chính của công ty. Hiện doanh nghiệp do ông Nguyễn Đăng Nhân giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với quy mô nhân sự đăng ký khoảng 50 lao động.

Điện gió Trung Nam Thuận Nam được thành lập ngày 16/5/2022, đặt trụ sở tại thôn Ba Tháp, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa. Khi mới thành lập, cơ cấu cổ đông gồm CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) nắm 60% vốn điều lệ, ông Nguyễn Đăng Nhân sở hữu 25% và bà Đào Thị Minh Huệ nắm 15%.

Việc tăng vốn mạnh chỉ sau hơn hai năm hoạt động cho thấy doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn triển khai hoặc mở rộng đầu tư.

Trung Nam Group là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, xây dựng, bất động sản và công nghiệp. Trong đó, năng lượng được xác định là mũi nhọn chiến lược. Với vốn điều lệ hơn 14.800 tỷ đồng, tập đoàn hiện sở hữu 9 dự án điện với tổng công suất khoảng 1.406 MW, sản lượng điện phát ra ước gần 4 tỷ kWh mỗi năm.

Một số dự án tiêu biểu gồm điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam công suất 450 MW với sản lượng khoảng 1,2 tỷ kWh mỗi năm; điện gió Ea Nam tại Đắk Lắk với sản lượng khoảng 1,1 tỷ kWh mỗi năm, cùng hệ thống các nhà máy thủy điện đang vận hành.

Theo báo cáo kinh doanh gần nhất cho giai đoạn nửa đầu năm 2024, Trung Nam Group ghi nhận lỗ trước thuế gần 25 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ gần 1.000 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ 265 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 30/6/2024 chỉ còn khoảng 36 tỷ đồng, giảm sâu so với mức 682 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Về sức khỏe tài chính, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2,58 lần, tương ứng tổng dự nợ phải trả là hơn 54.026 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 23.562 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; dư nợ trái phiếu hơn 20.400 tỷ đồng, giảm hơn 5.300 tỷ đồng so với cùng kỳ; Nợ phải trả khác xấp xỉ 19.600 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tăng cao và chuyển dịch sang năng lượng sạch đang được thúc đẩy mạnh, việc tăng vốn quy mô lớn tại Điện gió Trung Nam Thuận Nam được xem là bước chuẩn bị quan trọng để mở rộng danh mục năng lượng tái tạo. ﻿ Nhưng cũng không loại trừ việc doanh nghiệp đang chuẩn bị huy động nguồn vốn lớn từ các kênh tài chính, như: ngân hàng, trái phiếu, …