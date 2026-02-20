Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HAGL chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

20-02-2026 - 13:42 PM | Doanh nghiệp

Ngày 6/3/2026 tới đây, HAGL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 6/3/2026 tới đây, HAGL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền biểu quyết.

Thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được công ty thông báo chi tiết tại thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây HAGL đã công bố thông tin về việc thanh toán bổ sung cả gốc và lãi cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26.

Theo đó, từ ngày 14-23/1/2026, HAGL đã chi 280 tỷ đồng tiền gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã HAGLBOND16.26.

Tính đến ngày 23/1, dư nợ gốc thực tế của lô trái phiếu này còn lại 819 tỷ đồng. Số tiền lãi lũy kế chưa thanh toán vẫn còn 1.577 tỷ đồng.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016 với kỳ hạn 10 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2026. Giá trị phát hành là 6.596 tỷ đồng, mục đích phát hành là nhằm cơ cấu lại nợ. Trái chủ ban đầu là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và áp dụng lãi suất thả nổi.

Cuối năm 2025, BIDV đã chuyển nhượng trái phiếu HAGLBOND16.26 cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Cụ thể, từ ngày 29/12/2025, DAТС chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, phía DATC cũng đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp phối hợp cập nhật thông tin để triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

DATC là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt với 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

