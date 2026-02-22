Doanh nghiệp 'chạy đua' mua bán hàng Tết trên sàn online

Vượt kênh bán hàng truyền thống

Đại diện Công ty CP Thực phẩm Cholimex cho biết, mùa Tết Bính Ngọ 2026, doanh thu qua các sàn TMĐT và kênh online của doanh nghiệp tăng trên 60% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 45-50% tổng doanh thu mùa Tết, lần đầu vượt kênh bán tại cửa hàng truyền thống. “Nếu như trước đây online chỉ là kênh bán thêm để tăng độ phủ, thì Tết năm nay, TMĐT thực sự trở thành kênh bán chính. Khách đặt sớm, chọn combo quà biếu, yêu cầu giao đúng khung giờ, buộc chúng tôi phải tổ chức vận hành như một chiến dịch tổng lực”, đại diện doanh nghiệp nói.

Đại diện hãng giày nổi tiếng cho biết, doanh số qua các sàn TMĐT và nền tảng bán hàng trên mạng xã hội dịp Tết năm nay tăng khoảng 40-50% so với Tết trước, trong khi doanh thu tại hệ thống cửa hàng chỉ tăng ở mức một chữ số. Lượng đơn online tăng nhanh buộc doanh nghiệp phải “chốt mốc” giao hàng: Các đơn đặt trước 12h ngày 7/2 (21 tháng Chạp) được giao trước ngày 14/2 (27 tháng Chạp), còn các đơn phát sinh sau mốc này sẽ giao từ sau Tết, dự kiến từ ngày 24/2 (mùng 8 Tết).

Theo vị này, các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết như giày dép phiên bản quà biếu, bộ sản phẩm theo chủ đề Tết ghi nhận tỷ trọng bán online cao hơn nhiều năm trước, cho thấy hành vi “mua Tết online” đã hình thành rõ nét, nhất là ở nhóm khách hàng trẻ và cư dân đô thị.

Doanh số bán hàng online của nhiều doanh nghiệp đang vượt hình thức truyền thống.

Đặc biệt, hiện người mua không chỉ tìm giá tốt, mà còn cần trải nghiệm tương tác, xem sản phẩm sử dụng thực tế, hỏi - đáp trực tiếp trước khi chốt đơn. Điều này buộc doanh nghiệp đầu tư mạnh vào sản xuất nội dung, đào tạo đội ngũ bán hàng trực tuyến và tổ chức chiến dịch theo thời gian thực, đồng bộ từ nội dung, kho vận đến chăm sóc khách hàng.

Đằng sau tăng trưởng là áp lực lớn lên hạ tầng logistics. Công ty Giao Hàng Nhanh (GHN) cho biết, cao điểm trước Tết, sản lượng đơn xử lý tăng trên 40% so với ngày thường, có những ngày cao điểm tăng gấp rưỡi, khiến hệ thống kho và nhân sự phải vận hành gần như hết công suất.

“Áp lực không chỉ ở tổng lượng đơn, mà nằm ở nhịp tăng đột ngột trong vài khung giờ ‘nóng’ của sàn, buộc chúng tôi phải điều phối lại tuyến giao, tăng ca liên tục, thậm chí giãn thời gian giao tại một số khu vực ngoại thành”, đại diện doanh nghiệp logistics chia sẻ.

Theo các đơn vị giao nhận, cao điểm Tết 2026 là mùa đầu tiên họ cảm nhận rõ TMĐT đã tạo ra “làn sóng đơn hàng” đủ lớn để gây quá tải cục bộ nếu không có chuẩn bị hạ tầng từ sớm.

Đề xuất trở thành kênh phân phối chủ lực

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, năm 2025, TMĐT Việt Nam tăng trưởng khoảng 25% so với năm trước; doanh thu bán lẻ trực tuyến đạt xấp xỉ 31 tỷ USD, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Quy mô TMĐT hiện chiếm gần 2/3 nền kinh tế số, trở thành kênh lưu thông hàng hóa quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tiếp cận thị trường trong nước lẫn quốc tế. Bình quân mỗi ngày, người Việt chi hàng nghìn tỷ đồng cho mua sắm trực tuyến, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường TMĐT lớn nhất Đông Nam Á.

Thống kê cho thấy, trong khoảng 6 tuần cao điểm trước Tết Bính Ngọ 2026, người Việt đã chi gần 68.000 tỷ đồng trên các sàn như Shopee và TikTok Shop, tương đương hơn 11,3 nghìn tỷ đồng mỗi tuần. Quy mô giao dịch này cho thấy TMĐT không còn là lựa chọn bổ sung, mà đã trở thành kênh mua sắm chủ lực trong mùa cao điểm, thay thế một phần vai trò của chợ truyền thống và cửa hàng vật lý.

Nhiều đơn vị giao hàng quá tải vì lượng đơn hàng tăng vọt trong dịp Tết năm nay.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương - nhận định TMĐT đã giữ vai trò rất quan trọng và đang dần trở thành kênh phân phối chủ đạo. Theo ước tính của cơ quan quản lý, năm 2025, cứ 10 hàng hóa bán ra thì có 1 hàng hóa được mua qua TMĐT; trong vài năm tới, tỷ trọng này có thể tăng mạnh, thậm chí tiến tới khoảng 50%.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu giai đoạn thị trường TMĐT vận hành theo “luật chơi mới” khi Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/5/2026, đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn về định danh người bán, quản lý livestream bán hàng, trách nhiệm của sàn trong kiểm soát chất lượng hàng hóa, bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng và phối hợp xử lý vi phạm.

Cùng với khung pháp lý mới, Bộ Công Thương đang hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn, kết nối dữ liệu giữa địa phương, cơ quan thuế, hải quan và các sàn TMĐT để hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thương mại điện tử, qua đó siết kiểm soát hàng giả, hàng nhái, củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Bộ Công Thương cũng khuyến nghị coi TMĐT là “đòn bẩy” hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng thị trường và giảm chi phí, để kênh số thực sự trở thành trụ cột phân phối song hành với kênh truyền thống trong giai đoạn tới.