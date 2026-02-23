Cụ bà tuổi Ngọ U90: 83 tuổi vẫn là Tổng giám đốc doanh nghiệp, thu nhập hơn 7,72 tỷ đồng mỗi tháng

Bà Nguyễn Bạch Tuyết, sinh năm 1942, tuổi Nhâm Ngọ là cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc CTCP Khử trùng Việt Nam (mã: VFG).

Ngày 21/4/2025, bà Nguyễn Bạch Tuyết đã gửi đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của VFG với lý do cá nhân. Sau đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của VFG diễn ra ngày 25/4, cổ đông đã thống nhất thông qua đơn xin từ hiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Bạch Tuyết. Đến ngày 29/4, HĐQT VFG ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc VFG phụ trách ngành Nông dược & GCT đối với bà Nguyễn Bạch Tuyết.

Thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của VFG, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT VFC sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty trong vai trò Cố vấn cấp cao cho Ban Điều hành.

Bà Nguyễn Bạch Tuyết nguyên quán tại Quảng Ngãi, có trình độ chuyên môn là kỹ sư nông nghiệp.

Từ 1976-1985, bà Tuyết từng là Chi Cục Phó Chi cục Kiểm dịch thực vật- Cục BVTV Bộ Nông nghiệp. Sau đó, từ tháng 10/1985, bà chuyển sang làm Giám Đốc Công ty Khử Trùng II – Cục BVTV Bộ Nông nghiệp.

Từ năm 2001 đến tháng 9/2009, bà Tuyết là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Khử Trùng Giám Định Việt Nam (nay là CTCP Khử trùng Việt Nam). Từ tháng 10/2009, bà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

﻿Dù đã từ nhiệm các chức vụ tại VFG, nhưng theo đăng ký doanh nghiệp, bà Bạch Tuyết vẫn đang là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Hải Yến, công ty con của VFG. Công ty này có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trong đó VFG nắm giữ 66,67%, và Công ty CP Fococev Việt Nam sở hữu 33,33% còn lại.

Nói thêm về Công ty TNHH Hải Yến, tháng 7/2004, VFG đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp III (Centrimex) để thành lập Công ty TNHH Hải Yến, với mục tiêu xây dựng khách sạn Novotel Nha Trang tại tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, đến tháng 10/2007, Centrimex sáp nhập vào Công ty Thực phẩm Đầu tư Công nghệ (Fococev), và Fococev không đồng ý với tỷ lệ lợi ích mà các bên đối tác liên doanh đã thỏa thuận trong Hải Yến.﻿

VFG đã khởi kiện Fococev ra Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa để giải quyết tranh chấp. Theo Forbes Việt Nam, một nhân sự của VFG kể lại, khi khách sạn Hải Yến (nay là Novotel Nha Trang) được xây dựng năm 2006, bà Tuyết – lúc đó là tổng giám đốc – trực tiếp giám sát từng chi tiết, “đi mòn mấy đôi giày” và kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp với đối tác góp vốn. Sau 17 năm theo đuổi vụ kiện, đến năm 2024, VFC được tòa án tuyên sở hữu hơn 66% cổ phần tại khách sạn này.﻿

Khách sạn Novotel Nha Trang

Cho khoảng gần 4 tháng đầu năm 2025 làm việc tại VFG, bà Tuyết nhận mức thù lao là hơn 6,67 tỷ đồng, tương ứng bình quân khoảng 1,67 tỷ đồng mỗi tháng.﻿

﻿Chưa kể, bà Tuyết có thể còn nhận được tiền thưởng từ việc VFG thực hiện chi trả quỹ thưởng hiệu quả kinh doanh căn cứ vào các chỉ tiêu kinh doanh của năm trước cho Ban điều hành với số tiền là 24,1 tỷ đồng trong quý 1/2025.

Cho cả năm 2024, bà Tuyết nhận mức thù lao 7,72 tỷ đồng, tương ứng với bình quân khoảng 643 triệu đồng/tháng. Con số trên chưa bao gồm tiền thưởng bà Tuyết nhận được từ quỹ thưởng với tổng số tiền gần 51 tỷ đồng trong quý 1/2024.

Nếu tính cả khoản thưởng đó, theo báo cáo tài chính VFG quý 1/2024, bà Tuyết nhận thu nhập 22,36 tỷ đồng, tương đương khoảng 7,45 tỷ đồng/tháng.

VFC là một thành viên của Tập đoàn PAN (HoSE: PAN), hiện kinh doanh trong các lĩnh vực là Nông dược và giống cây trồng, Dịch vụ khử trùng, Dịch vụ kiểm soát dịch hại và Dịch vụ cho thuê văn phòng tại CTCP Khử trùng Việt Nam Tower.

CTCP Khử trùng Việt Nam tiền thân là Đội Khử trùng của Cục Bảo vệ thực vật trực thuộc bộ Nông nghiệp từ những năm 1960. Tại miền Nam, trước năm 1975 có Đội Khử trùng – Phòng Vệ sinh – Thảo Mộc trực thuộc Tổng Nha Nông nghiệp Sài Gòn.

Đội sát trùng trực thuộc Cục Bảo vệ Thực vật đã được thành lập vào năm 1976. Năm 1985, hai đội này được nâng cấp thành Công ty Khử trùng I – Hải Phòng và Công ty Khử trùng II – TP HCM. Tháng 12/1993, theo chủ trương đổi mới của Nhà nước về việc tách các tổ chức kinh doanh dịch vụ ra khỏi khối quản lý Nhà nước, Bộ Nông Nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định hợp nhất các tổ chức khử trùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật thành Công ty Khử trùng Việt Nam (VFC) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

VFC bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh nhập khẩu nông dược từ năm 1994, đồng thời doanh nghiệp này cũng trở thành nhà phân phối của nhiều công ty nông dược hàng đầu trên thế giới như Zeneca, Ciba, Russel, Aventis, Kumiai, FMC.

Sau đó VFC đã hoàn tất việc cổ phần hóa toàn bộ công ty vào cuối năm 2001 và trở thành công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khử trùng và kinh doanh nông dược với các sản phẩm như thuốc trừ sâu, trừ cỏ, trừ bệnh và phân bón. Năm 2009, VFC đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, VFG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.530 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn 27% đạt 342 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến kết quả 2025 suy giảm đến từ việc không còn khoản lợi nhuận lớn từ công ty liên kết như năm 2024. Năm 2024, VFG ghi nhận hơn 168 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết sau khi giải quyết xong tranh chấp góp vốn tại Công ty TNHH Hải Yến theo phán quyết của tòa án vào tháng 8/2024.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2, cổ phiếu VFG có giá 54.100 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp ở mức 2.257 tỷ đồng.