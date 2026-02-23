Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông chủ chuỗi cắt tóc lớn nhất Việt Nam đón gần 137.000 khách dịp Tết, hé lộ sự chuẩn bị cho cuộc IPO 2026

23-02-2026 - 08:46 AM | Doanh nghiệp

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, 30Shine dưới sự điều hành của CEO Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1990-Canh Ngọ) ghi nhận các chỉ số vận hành khả quan trong giai đoạn cao điểm, tạo cơ sở cho việc triển khai lộ trình niêm yết và mở rộng hệ sinh thái.

Thị trường chăm sóc sắc đẹp nam giới đang duy trì đà tăng trưởng với quy mô toàn cầu ước đạt 30,8 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 9,1%. Tại Việt Nam, 30Shine hiện vận hành mạng lưới gần 150 salon với đội ngũ khoảng 1.000 nhân sự kỹ thuật.

Trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ vừa qua, hệ thống này ghi nhận 136.788 lượt khách hàng sử dụng dịch vụ. Dữ liệu vận hành cho thấy chỉ số đánh giá chất lượng (rating) đạt mức 4,93/5 điểm trong giai đoạn này. Đáng chú ý, cơ cấu dịch vụ có sự chuyển dịch khi tỷ lệ khách hàng sử dụng các gói hất cao cấp (uốn, nhuộm) chiếm 46,29%.

Hiện nay, doanh nghiệp duy trì tệp người dùng hoạt động thường xuyên (active users) khoảng 300.000 người với tỷ lệ khách hàng quay lại đạt mức 85%.

Năm 2026 được xác định là thời điểm quan trọng trong kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp. CTCP Đầu tư 30Shine thực hiện tăng vốn điều lệ lên 54 tỷ đồng và tiếp nhận khoản đầu tư 15 triệu USD từ quỹ Excelsior Capital Vietnam Partners.

Về mô hình quản trị, CEO Nguyễn Huy Hoàng xác định không sử dụng nhượng quyền thương mại để huy động vốn mà áp dụng như một chính sách nội bộ nhằm giữ chân nhân sự quản lý và thợ lành nghề. Phương thức định giá doanh nghiệp trong tương lai dự kiến sẽ dựa trên quy mô mạng lưới và giá trị vòng đời khách hàng, tương tự cách tiếp cận của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh mảng tóc nam, hệ sinh thái của doanh nghiệp đã chính thức hiện diện trong phân khúc khách hàng nữ với thương hiệu Moyo Hair, hiện có khoảng 24 cơ sở tại các tỉnh thành lớn.

Để chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ mục tiêu mở rộng, 30Shine đã tiến hành chiêu mộ Giám đốc sáng tạo là chuyên gia quốc tế trong năm 2025, đồng thời vận hành trung tâm đào tạo nghề chính quy tại Hà Nội và TP.HCM với hơn 700 lớp đào tạo nội bộ mỗi năm.

Thách thức đối với ban điều hành trong năm nay là việc duy trì biên lợi nhuận và kiểm soát chất lượng đồng bộ trên toàn hệ thống trong bối cảnh chi phí mặt bằng và nhân sự ngành dịch vụ có xu hướng gia tăng.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
30Shine

