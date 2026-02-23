Giao 100.000m2 đất làm dự án Khu công nghệ cao sinh học tại Hà Nội

Giao đất làm dự án Khu công nghệ cao sinh học tại Hà Nội

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định ssoo 594/QĐ-UBND về việc cho Công ty CP Pacific Land Việt Nam (Pacific Land Việt Nam) thuê 101.559,5m² đất (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại phường Thượng Cát để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (đợt 2).

Theo đó, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thực hiện dự án (đợt 2) được xác định tại Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận phù hợp với Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 4/6/2025 của UBND TP.

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày UBND TP ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 15/8/2095. Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Trong đó, phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Pacific Land Việt Nam không phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 95 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với phần diện tích đất công nghiệp để kinh doanh, cho thuê lại, Pacific Land Việt Nam được miễn tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Phương thức cho thuê đất là cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 124 Luật Đất đai năm 2024.

UBND TP.Hà Nội giao Pacific Land Việt Nam liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Sử dụng diện tích đất được giao trong phạm vi mốc giới và đúng mục đích theo quy định; thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng; định vị công trình xây dựng đúng theo quy hoạch được chấp thuận và giấy phép xây dựng.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng, môi trường và chủ trương đầu tư.

Phối hợp với UBND phường Thượng Cát để xác định diện tích đất trồng lúa trong phạm vi Dự án; tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất còn lại của Dự án, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình UBND TP quyết định thuê đất theo tiến độ giải phóng mặt bằng và quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa, thực hiện chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất,...

Thuế TP.Hà Nội giám sát, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính; thu tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định.

Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội chủ trì, hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định để làm cơ sở cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của UBND TP.Hà Nội.

Phối cảnh dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Sở Công Thương, Sở Tài chính giám sát, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND phường Thượng Cát xác định diện tích đất trồng lúa trong phạm vi Dự án; thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất được giao, thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, mục đích; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Tiềm lực chủ đầu tư làm dự án tỷ USD

Về Pacific Land Việt Nam, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 12/2008, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 10, tòa nhà Pacific Place (Tầng 10, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội); ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật là ông Ole Bollingtoft (SN 1948, quốc tịch Đan Mạch).

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 1.275 tỷ đồng, với 2 cổ đông nước ngoài gồm: Pacific Land (Indochina Limted) góp hơn 892 tỷ đồng, tương ứng 69,99% vốn và ông Patrick Gerard MC Killen (quốc tịch Ireland) nắm 0,01% vốn. Ông Patrick cũng là người được ủy quyền số vốn góp của Pacific Land tại Pacific Land Việt Nam.

Mối quan hệ mật thiết giữa ông Ole Bollingtoft và ông Patrick Gerard MC Killen còn được thể hiện tại Công ty TNHH Dịch vụ cơ sở hạ tầng Tân Powerscreen Việt Nam (Powerscreen).

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2000, hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.

Tại thời điểm tháng 6/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 4,6 tỷ đồng (100% vốn nước ngoài), ông Ole Bollingtoft là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật; còn ông Patrick Gerard MC Killen là người được ủy quyền vốn góp.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, chủ doanh nghiệp thay đổi từ May Property Holdings Limited (trụ sở Ireland) sang Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Kim Thanh Long Bình Dương.

Tổng Giám đốc vẫn là ông Ole nhưng người được ủy quyền vốn góp tại ở thời điểm này là ông Nguyễn Bá Điểm. Đến tháng 2/2024, ông Điềm thay ông Ole đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Ole Bollingtoft và ông Patrick Gerard MC còn song hành tại Công ty TNHH MTV Đất Đà Lạt- doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 3/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 240 tỷ đồng (100% là vốn nước ngoài). Người được ủy quyền phần vốn góp nước ngoài là ông Patrick còn ông Ole là Tổng Giám đốc, người đại diện doanh nghiệp.

Về Đất Đà Lạt, doanh nghiệp này được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án khu Trung tâm thương mại (TTTM) Ánh Sáng từ năm 2008.

Mục tiêu là xây dựng khu TTTM, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp với mục đích cho thuê và bán. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 1,69 ha, công trình kiến trúc chủ yếu là khu văn phòng, khu căn hộ, khách sạn, TTTM, cảnh quan và vườn hoa.

Đồng thời được nâng cấp, cải tạo đường giao thông và công viên hiện có trước các công trình của DA, góp phần tăng giá trị của các công trình, tăng vẻ mỹ quan cho từng khu vực dự án và TP.Đà Lạt…

Dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư 50 triệu USD, thời hạn hoạt động 50 năm và tiến độ thực hiện trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, dự án tại khu đất vàng trung tâm TP.Đà Lạt vẫn trong tình trạng "đóng băng".