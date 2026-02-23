King Coffee và tham vọng định hình lại “kinh tế cà phê” Việt Nam

Sau nhiều thập kỷ giữ vững ngôi vị cường quốc xuất khẩu Robusta, King Cofee đã góp phần không nhỏ, xây dựng hình tượng thú vị: thương hiệu khởi phát từ Mỹ, quay về chinh phục thị trường nội địa.

Tầm nhìn "Kinh tế Cà phê"

Khái niệm "Kinh tế Cà phê" được bà Diệp Thảo nhắc đến nhiều lần, với chuyển dịch tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh doanh chuỗi giá trị. Việt Nam không thể mãi là "công xưởng" gia công cho các thương hiệu lớn của thế giới. Sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu nhằm tập hợp các quốc gia sản xuất cà phê lớn, tạo ra sức mạnh cần thiết trên bàn đàm phán quốc tế.

"Thế giới đang vận hành theo các liên minh kinh tế. Ngành cà phê với Liên minh Cà phê Toàn cầu không chỉ là nơi chia sẻ kỹ thuật canh tác, mà quan trọng hơn là thiết lập một trật tự mới về định giá, đảm bảo lợi nhuận công bằng cho người nông dân và các doanh nghiệp sản xuất gốc. Với vị thế số 1 về Robusta, Việt Nam hoàn toàn có đủ tư cách và năng lực để dẫn dắt liên minh này." - Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhận định.

Bài học quản trị sự thay đổi

Hành trình của King Coffee là chiến lược "đánh ngược" đầy táo bạo. Ra đời năm 2016 tại Mỹ – thị trường khó tính bậc nhất, King Coffee đã phải vượt qua những rào cản khắt khe nhất về tiêu chuẩn chất lượng trước khi quay về Việt Nam.

Câu chuyện kinh doanh của King Coffee là minh chứng cho triết lý: Khủng hoảng là cơ hội để tái sinh: từ những biến cố để xây dựng King Coffee không chỉ với kinh nghiệm của một "nữ tướng" 25 năm trong nghề, mà bằng tư duy của một startup khởi nghiệp.

"Xây dựng King Coffee, tôi bắt đầu với tâm thế của người khởi nghiệp nhưng mang theo hành trang là sự thấu hiểu sâu sắc từng nhịp thở của ngành cà phê. Bài học lớn nhất với tôi là: Thương hiệu chỉ không được xây bằng tiền quảng cáo, mà xây bằng niềm tin vào chất lượng sản phẩm"- CEO Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ.

Cuộc cách mạng trong xu hướng tiêu dùng nội địa

Theo CEO King Coffee, bức tranh tiêu dùng cà phê tại Việt Nam năm 2026 bước vào giai đoạn "tiêu dùng tỉnh thức" và "cá nhân hóa trải nghiệm". Ba xu hướng chủ đạo được dự báo sẽ gồm: Cà phê Sức khỏe: cà phê có cộng hưởng các yếu tố lợi cho sức khỏe. Sự lên ngôi của Gen Z: cà phê uống liền (RTD) chất lượng cao và mô hình quán cà phê trải nghiệm số sẽ chiếm ưu thế. Văn hóa cà phê tại nhà: Xu hướng tự pha chế tại nhà với các dòng cà phê hạt cao cấp và viên nén sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Gian hàng của King Coffee tại Lễ hội cà phê di sản toàn cầu 2025

"Năm 2026, khách hàng sẽ không uống cà phê chỉ vì thói quen mà theo phong cách sống. King Coffee đang chuẩn bị các chiến dịch truyền thông cho dòng sản phẩm giữ trọn hương vị mộc cùng đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe khắt khe nhất. Chúng tôi muốn mỗi sản phẩm King Coffee là một giải pháp năng lượng cho người Việt hiện đại."

Bệ phóng cho thương hiệu nông nghiệp Việt

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển doanh nghiệp, King Coffee đang định vị "bệ phóng" cho hệ sinh thái nông sản Việt. Thông qua dự án "Women Can Do" và các chương trình liên kết chuỗi cung ứng, King Coffee đang hỗ trợ cho nhiều phụ nữ khởi nghiệp và các doanh nghiệp SME cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong kỷ nguyên hội nhập, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nội địa cần được thay thế bằng sự hợp tác để cùng nhau "ra khơi".

CEO King Coffee trao giải thưởng cho các hộ nông dân chế biến cà phê tiêu biểu

"Tôi mong muốn chia sẻ mạng lưới phân phối quốc tế, kinh nghiệm làm thương hiệu cùng các tiêu chuẩn pháp lý mà King Coffee đã nhọc công xây dựng. Khi dòng chữ 'Made in Vietnam' được thế giới tôn trọng, tất cả chúng ta đều thắng" - CEO Lê Hoàng Diệp Thảo nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, sự kiên định và tầm nhìn chiến lược của những doanh nghiệp đầu ngành, như King Coffee, thực sự là tín hiệu tích cực.Xây dựng hệ thống bài bản, với liên minh quốc tế đến đón đầu xu hướng nội địa, King Coffee đang nỗ lực để thực hiện khát vọng vươn tầm của nông sản Việt Nam./.