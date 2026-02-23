Tỷ phú Elon Musk mở công ty tại Việt Nam, bổ nhiệm CEO 9x là người Hà Nội

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam (Starlink Services Việt Nam) được thành lập vào tháng 9/2025, trụ sở tại tòa nhà Hanoi Tower, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động viễn thông vệ tinh (Dịch vụ cố định vệ tinh bao gồm dịch vụ truy nhập Internet; dịch vụ kênh thuê riêng cho các trạm thu, phát sóng di động; và dịch vụ di động vệ tinh bao gồm dịch vụ truy nhập Internet trên biên; dịch vụ truy nhập Internet trên máy bay).

Vốn điều lệ thời điểm mới thành lập là 30 tỷ đồng; chủ sở hữu là Starlink Holdings Netherlands B.V. (Hà Lan).

Starlink Services Việt Nam được biết đến là doanh nghiệp thuộc SpaceX- tập đoàn công nghệ vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập.

Hiện, bBà Lauren Ashley Dreyer- Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu, đang giữ chức Chủ tịch Starlink Services Việt Nam. Còn Tổng Giám đốc của Starlink Services Việt Nam là ông Đỗ Bá Thích (SN 1990, quê Hà Nội).

Starlink là hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) do SpaceX của tỉ phú Elon Musk phát triển, hiện vận hành khoảng 6.750 vệ tinh ở độ cao trung bình khoảng 550km.

Dịch vụ này đã được triển khai tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 5 triệu người dùng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, tháng 4/2025, Starlink được Chính phủ chấp thuận cho triển khai thí điểm, trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh.

SpaceX sau đó tiếp tục được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink trong nước, đồng thời được Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định.

Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu, Starlink sẽ triển khai 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị.

Việc được cấp phép sử dụng tần số đồng nghĩa với việc hệ thống có thể triển khai hợp pháp hạ tầng thu – phát tại Việt Nam, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện và bảo đảm không gây nhiễu tới các mạng thông tin vô tuyến hiện hữu.



