GAS, Petrolimex, BSR... tăng kịch trần ngay phiên đầu năm mới: Cú kích hoạt từ dòng tiền 26 tỷ USD, chuyện gì xảy ra tiếp theo?

23-02-2026 - 11:02 AM | Doanh nghiệp

Dù thị trường năng lượng toàn cầu vẫn tiềm ẩn biến động do trạng thái cung – cầu mong manh, nền giá dầu ổn định cùng xu hướng đầu tư duy trì ở mức cao đang tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của ngành dầu khí – năng lượng, cả trên bình diện quốc tế lẫn tại Việt Nam.

Chu kỳ đầu tư mới hình thành

Theo Báo cáo ngành dầu khí 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Securities (VCBS), cùng với đà phục hồi nhu cầu năng lượng toàn cầu, ngành dầu khí – năng lượng đang bước vào một chu kỳ đầu tư mới, nổi bật ở mảng thượng nguồn và hạ tầng khí.

Sau giai đoạn siết sản lượng kéo dài, OPEC và các đối tác (OPEC+) đã bắt đầu nới lỏng cắt giảm. Đồng thời, nguồn cung ngoài OPEC+ – đặc biệt từ Mỹ, Brazil và Guyana – tiếp tục tăng mạnh. Nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng hơn 3 triệu thùng/ngày trong năm 2025 và thêm khoảng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2026 .

Ở chiều cầu, mức tăng năm 2026 ước khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, chủ yếu đến từ châu Á, trong khi khối OECD chỉ tăng nhẹ. Cán cân cung – cầu được đánh giá ở trạng thái “cân bằng mong manh”, qua đó giữ giá dầu Brent dao động trong vùng 55–65 USD/thùng. Việc chi phí khai thác gia tăng cũng giúp hạn chế dư địa giảm sâu của giá dầu, tạo nền tảng tương đối ổn định cho các quyết định đầu tư trung – dài hạn.

LNG nổi lên như động lực tăng trưởng dài hạn

Một điểm đáng chú ý của thị trường năng lượng là sự bùng nổ nguồn cung LNG. Mỹ và Qatar đang mở rộng công suất mạnh mẽ, khiến nguồn cung LNG toàn cầu có thể tăng 7–10% ngay trong năm 2026 và dự kiến tăng tới 50% vào năm 2030 .

Trong ngắn hạn, thị trường có thể xuất hiện dư cung tương đối, nhất là khi tồn kho khí tại châu Âu ở mức cao. Tuy nhiên, về dài hạn, LNG vẫn được xem là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình khử carbon, đặc biệt tại châu Á – khu vực dẫn dắt tăng trưởng tiêu thụ, với Trung Quốc và Ấn Độ đóng vai trò trung tâm .

Tại Đông Nam Á, hoạt động thượng nguồn ghi nhận tín hiệu tích cực rõ rệt. Giá thuê giàn tự nâng tăng lên gần 120.000 USD/ngày, tỷ lệ sử dụng giàn đạt 85–95%, riêng khu vực Đông Nam Á duy trì trên 89% – cao hơn trung bình toàn cầu. Diễn biến này phản ánh xu hướng các công ty dầu khí quốc gia và quốc tế gia tăng thăm dò – khai thác.

Việt Nam: Suy giảm tự nhiên và yêu cầu tái đầu tư

Trong nước, sản lượng dầu và khí tiếp tục xu hướng suy giảm tự nhiên. Sản lượng khí ước giảm khoảng 5% mỗi năm, tạo áp lực bổ sung nguồn cung mới. Thực tế này tương đồng với đánh giá trước đó khi nhiều mỏ chủ lực đã bước vào giai đoạn suy kiệt.

Trên nền đó, các chính sách mới được ban hành trong thời gian qua đang tạo hành lang thuận lợi cho hoạt động thăm dò - khai thác (E&P). Vai trò dẫn dắt của Petrovietnam được nhấn mạnh trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thúc đẩy tái cơ cấu và tăng tốc đầu tư vào các dự án trọng điểm.

Đáng chú ý, chi tiêu cho hoạt động thượng nguồn giai đoạn 2025–2030 được ước tính tăng mạnh, với tổng vốn đầu tư các dự án tái khởi động lên tới khoảng 25,7 tỷ USD. Riêng năm 2025, mức giải ngân của Petrovietnam đạt kỷ lục hơn 51.000 tỷ đồng, trong đó gần một nửa dành cho E&P.

Doanh nghiệp dầu khí hưởng lợi

Chu kỳ đầu tư mới mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật và khoan dầu khí:

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) sở hữu backlog cơ khí & xây lắp cao kỷ lục, hưởng lợi trực tiếp từ các dự án lớn như Lô B – Ô Môn và các mỏ khí mới.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được hỗ trợ bởi mặt bằng giá thuê giàn cao và hiệu suất vận hành duy trì ở mức tối ưu.

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) hưởng lợi từ nhu cầu vận chuyển dầu thô gia tăng khi sản lượng toàn cầu được nới lỏng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, ngày 23/2, cổ phiếu nhóm dầu khí GAS, PLX, BSR, PVD tăng kịch trần lần lượt lên mức 108.700 đồng/cp, 55.600 đồng/cp, 26.200 đồng/cp và 36.500 đồng/cp.﻿ Ngoài ra, các cổ phiếu PVS, OIL, PVB đều có đà tăng tốt từ 3-10%. ﻿

'Vàng đen' Việt Nam suy kiệt 50% sau 14 năm: Kích hoạt chiến dịch 25,7 tỷ USD, doanh nghiệp dầu khí 'chia phần' cơ hội bất chấp cơn gió từ Venezuela

Phụng Tiên

