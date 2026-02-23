Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần đầu năm mới từ ngày 23/2-27/2

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, sẽ có 6 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt và cổ phiếu trong tuần đầu tiên của năm mới từ ngày 23/2/2026 - 27/2/2026.

Cụ thể, CTCP Thủy điện Đăk Đoa (MCK: HPD, sàn UPCoM) sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 25/2/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền 24/2/2026.

Ngày 26/2/2026 tới đây, CTCP Mía đường Lam Sơn (MCK: LSS, sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2024-2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 19/6/2026.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Mía đường Lam Sơn cũng sẽ trả cổ tức năm 2024-2025 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới.

CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (MCK: PJC, sàn HNX) tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/2/2026, ngày thanh toán dự kiến 10/4/2026.

CTCP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/2/2026, ngày thanh toán dự kiến 3/4/2026.

CTCP Thủy điện Miền Nam (MCK: SHP, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/2/2026, ngày thanh toán dự kiến 12/3/2026.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (MCK: TMG, sàn UPCoM) tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/2/2026, thời gian thanh toán dự kiến 11/3/2026.