Anh nông dân lãi 1,2 tỷ đồng từ loài hoa hễ hé nụ là có người tới "cướp"

Xã Tiên Hưng (thuộc tỉnh Hưng Yên, trước đây là huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang trở thành một trong những vùng sản xuất hoa cây cảnh trọng điểm phục vụ thị trường Tết với diện tích khoảng 200 ha.

Tại đây, hàng triệu cây hoa đồng tiền, ly, cúc, quất cùng nhiều loại cây cảnh khác đang khoe sắc rực rỡ, tạo nên bức tranh mùa xuân đầy màu sắc và là nguồn thu nhập chính cho nông dân vào dịp cuối năm.



Một trong những điểm nổi bật là vườn hoa đồng tiền rộng 2.600 m² của anh Nguyễn Đức Thảo (thôn Quán Thôn). Anh chia sẻ rằng mình mua giống ở đơn vị uy tín, trồng vào tháng 9, chăm sóc đúng kỹ thuật và đảm bảo ánh sáng, tỉa cành lá thường xuyên để cây phát triển tốt.

Nhờ vậy, trước Tết hơn một tháng, toàn bộ gần 45.000 cây đồng tiền của vườn đã được khách đặt mua với giá từ 18.000 – 20.000 đồng/cây.

Ngoài hoa đồng tiền, vườn của anh Thảo còn có khoảng 1.000 cây phát tài núi và 1.000 chậu hoa trà, cũng đang ở giai đoạn đẹp nhất để cung ứng cho thị trường.

Dự kiến vụ hoa Tết vừa rồi, gia đình anh lãi khoảng 1,2 tỷ đồng.



Không chỉ riêng gia đình anh Thảo, nhiều chủ vườn ở xã Tiên Hưng dự kiến cung cấp 70 – 80 vạn cây hoa đồng tiền chất lượng cao ra thị trường. Đây là nguồn hàng quan trọng cho nhu cầu trang trí, biếu tặng trong dịp Tết Nguyên đán.



Ngoài hoa đồng tiền và cây cảnh, nhiều hộ ở Tiên Hưng cũng tập trung trồng đào bích, đào phai. Những ngày giáp Tết, hàng trăm vườn đào tại các thôn như Đình Phùng, Hoàng Đức, Hưng Sơn, Quán Thôn đang được chăm sóc tỉ mỉ để hoa nở đúng dịp và giữ được lâu khi vào nhà người chơi.



Các nông dân ở đây cho biết năm nay thời tiết mưa nhiều vào tháng 7 gây khó khăn cho sự phát triển của đào, nhưng với kinh nghiệm lâu năm, họ đã khắc phục được và trên 60 ha đào vẫn nở rực rỡ.



Ngoài đào và hoa đồng tiền, các loại cây cảnh khác như quất cảnh cũng được nhiều nhà vườn tạo dáng độc, lạ để thu hút khách mua chơi Tết — cây quất từ lâu đã trở thành biểu tượng may mắn, tài lộc, sức khỏe trong dịp đầu năm mới.