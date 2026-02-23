Chủ tịch Tào Đức Thắng nói về sức ép của Tập đoàn Viettel hiện nay

Theo thông tin trên chuyên trang nội bộ Tập đoàn Viettel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel - ông Tào Đức Thắng cho biết Viettel đã có một năm 2025 thành công trên tất cả các mặt trận.



Về công nghệ, Viettel đã xây dựng mạng 5G để thúc đẩy chuyển đổi số với gần 30.000 trạm trên toàn quốc.

Về hợp tác toàn cầu, các thị trường nước ngoài của Viettel năm vừa qua tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, doanh thu, lợi nhuận đều duy trì ở mức cao kỷ lục. Song song, Tập đoàn mở rộng hệ sinh thái thông qua các văn phòng đại diện ở một số nước phát triển, trung tâm của khu vực như Úc, Singapore, UAE, Nhật Bản…

Cùng với đó là hợp tác với nhiều công ty để đưa giải pháp số, công nghệ cao sang các thị trường tiềm năng, đặc biệt là Trung Đông và châu Phi. Ở mảng nghiên cứu, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, Viettel cũng tăng cường vừa hợp tác, vừa học hỏi từ các đối tác lớn ở Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ…

Nhiều đơn vị của Viettel đã chủ động hợp lực với nhau tiến ra toàn cầu như Viettel Telecom, Viettel High Tech, Viettel Solutions, Viettel Post, Viettel Tech Service, Viettel IDC, Viettel Manufacturing…

Tuy nhiên, ông Tào Đức Thắng cũng chia sẻ, về nguyên tắc, càng thành công thì “sóng” càng lớn.

"Mình đứng ở trên cao, nếu không vững chắc sẽ dễ bị rung lắc. Ở trên cao thì càng nhiều người nhìn vào, áp lực cũng nhiều hơn." - Ông Thắng nói

Với Viettel, theo ông Thắng, đã ở vị thế dẫn đầu, đã tiên phong thì không thể dừng lại, mà phải phấn đấu tốt hơn mỗi ngày.

Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân đang đặt nhiều kỳ vọng ở Viettel. Năm sau, kết quả phải vượt năm trước. Nhiệm kỳ sau phải thắng lợi hơn nhiệm kỳ trước. Sản phẩm phải vượt trội hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn.

Áp lực cũng đến từ yêu cầu tăng trưởng. Thị trường viễn thông tại Việt Nam và nhiều nước đã bão hòa - khác với hơn 20 năm trước. Giờ hầu như ai cũng có điện thoại, thậm chí một người dùng nhiều thiết bị. Vì vậy, tăng trưởng theo cách cũ không dễ. Bài toán tạo thêm doanh thu từ những dịch vụ truyền thống, quen thuộc ngày càng khó.

Áp lực nữa là tốc độ đổi mới và câu hỏi về lựa chọn công nghệ. Công nghệ đang ở thời kỳ thay đổi rất nhanh và phong phú. Chỉ cần quyết định chọn sai một hướng, cái giá có thể rất đắt, rủi ro cho cả doanh nghiệp. Việc làm sao đầu tư đúng, kịp thời và mang lại doanh thu tương xứng là vấn đề cân não trong bối cảnh mới.

Tiếp đến là thách thức từ chính bên trong. Thanh xuân qua đi, thời gian thì ít mà nhiều việc phải lo, lo cho sức khỏe, gia đình, tổ ấm riêng… tất cả đều có thể níu chân, chi phối mình. Rồi cái bẫy của thành công là chủ nghĩa trung bình, tự mãn, tâm lý đặt cái tôi cao hơn, trước một việc thì so đo, dằn vặt và tranh luận “Tại sao lại là tôi?”, “Tại sao tôi phải làm?”…

Trước những sức ép đó, văn hóa Viettel luôn nhắc nhở phải nhìn khó khăn như cơ hội, phải biến áp lực thành động lực.

Viettel liên tục đặt ra những nấc thang mục tiêu mới hơn, những ngọn núi cao hơn để cả tập thể luôn ở trạng thái tiến lên phía trước, chinh phục thử thách, không thỏa mãn, không tự cho phép mình nghỉ ngơi, bằng lòng với hiện tại. Nhưng điều quan trọng là mục tiêu phải rõ ràng, khả thi, sát với thực tiễn, chứ không phải “mục tiêu trên trời”, viển vông để đối phó với sức ép. Đảng ủy Tập đoàn luôn đóng vai trò lãnh đạo, dẫn dắt Viettel bằng các Nghị quyết, chiến lược dài hạn đến năm 2030 và xa hơn nữa.

Tiếp theo là năng lực thực thi. Viettel luôn ý thức kết hợp nguồn lực bên trong - bên ngoài, chủ động hành động, làm đến nơi đến chốn, không thụ động, chờ đợi hay bàn lùi. Các cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý mới tạo ra nhiều đột phá, nhiều thuận lợi, đặc biệt là các Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị và sắp tới là nhiều Nghị quyết khác, cùng với các luật, nghị định, thông tư của Chính phủ, Bộ, ngành.

Tiêu chí cần thiết trong quá trình thực thi là phải tạo ra kết quả. Chiến lược mà không được chuyển hóa thành sản phẩm, dự án, chỉ tiêu và nhìn thấy được sự tiến bộ theo từng cột mốc thì dễ rơi vào duy ý chí. Không có thành quả, đội ngũ sẽ mệt mỏi, giảm năng lượng, khí thế để bước tiếp. Viettel coi kết quả là thước đo của chiến lược. Đã làm là phải làm được, phải tạo ra được giá trị cho tổ chức và cho đất nước. Và khen thưởng, động viên phải song hành để ghi nhận xứng đáng.

Cuối cùng, là con người. Viettel duy trì một nền tảng tư tưởng văn hóa thống nhất để thu hẹp các khoảng cách, hóa giải các thách thức và tạo nên bản sắc của riêng Viettel.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel tin rằng với chiến lược đúng, thực thi mạnh và con người không bỏ cuộc, Viettel hoàn toàn có thể biến sức ép thành động lực để vươn cao, vươn xa hơn.