Viettel Post dự kiến phát hành thêm hơn 51 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Ngày 11/2, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post - mã CK: VTP) đã ban hành nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

Theo đó, VTP dự kiến sẽ chào bán thêm hơn 51 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:42 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 42 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm). Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị huy động khoảng 511,5 tỷ đồng.

Giá chào bán của VTP chỉ bằng 1/10 giá thị trường hiện tại của cổ phiếu VTP.

Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 2 đến quý 4/2026 sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Viettel Post dự kiến tăng từ 1.217 tỷ đồng lên hơn 1.729 tỷ đồng.

Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua, cổ phiếu lẻ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông của Tổng Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 511,5 tỷ đồng) dự kiến sẽ được Viettel Post sử dụng hơn 297 tỷ đồng cho lĩnh vực chuyển phát. Trong đó, đầu tư vào dự án đầu tư phương tiện vận tải 2025 -2026 gần 273 tỷ đồng và 24,6 tỷ đồng đầu tư máy chủ vật lý.

Tiếp theo, góp 100 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Logistics Viettel để thực hiện dự án đầu tư phương tiện vận tải.

Hơn 114 tỷ đồng còn lại VTP dự kiến sử dụng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán tiền lương cho người lao động.

Đồng thời, cùng ngày, HĐQT VTP đã thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Logistics Viettel. Theo đó, VTP dự kiến góp 100 tỷ để nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 110 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn để đầu tư 54 xe tải thùng kín 8 tấn và hệ thống camera, thiết bị giám sát hành trình đi kèm thuộc Dự án đầu tưu phương tiện vận tải năm 2025 - 2026 của Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

VTP thực hiện góp vốn từng lần, theo tiến độ thanh toán tại hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH MTV Logistics Viettel với nhà thầu của Dự án đầu tư phương tiện vận tải nêu trên (dự kiến từ quý 2/2026 – quý 1/2027).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần gần 5.896 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 153 tỷ đồng, tăng 17%.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 20.847 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 405 tỷ đồng, tăng 6%.

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Viettel Post tăng 18% so với đầu năm, lên mức hơn 7.529 tỷ đồng; tổng nợ phải đang ở mức gần 5.761 tỷ đồng, tăng 21%.