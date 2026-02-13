Cổ đông PNJ chốt kế hoạch phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu thưởng

Sau thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 77,76% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



Cụ thể, PNJ lên kế hoạch phát hành hơn 170,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I-II/2026. Nếu thành công, vốn điều lệ sau phát hành của PNJ sẽ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên 5.119 tỷ đồng.

Cổ phiếu thưởng phát hành đợt này sẽ được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ phiếu ESOP đang trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, cổ đông PNJ cũng thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Trong diễn biến khác, nhóm cổ đông ngoại T.Rowe Price Associates, INC. vừa báo cáo về thay đổi sở hữu tại PNJ. Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 3/2/2026 vừa qua, T.Rowe Price Associates, INC. đã thông qua các quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 584.900 cổ phiếu PNJ.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông ngoại này đã giảm sở hữu cổ phiếu PNJ từ hơn 20,3 triệu cổ phiếu xuống còn gần 19,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,01% xuống còn 5,79%.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ tăng 12% so với cùng kỳ. Nhờ kiểm soát tốt giá vốn nên lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 67%, đạt 1.219 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 34.976 tỷ giảm 7,5% so với năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 33,9%, lên mức kỷ lục 2.829 tỷ đồng. Động lực chính đến từ việc cải thiện lợi nhuận gộp đồng thời doanh thu tài chính tăng gấp đôi.



