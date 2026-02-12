Lãnh đạo TNG muốn ‘gom’ 5,5 triệu cổ phiếu TNG

Mới đây, ông Nguyễn Đức Mạnh- Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Mạnh vừa đăng ký mua vào 5,5 triệu cổ phiếu TNG nằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/2/2026 đến ngày 13/3/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Mạnh sẽ tăng sở hữu cổ phiếu từ gần 11,6 triệu cổ phiếu lên gần 17,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,993% lên 13,266% vốn tại TNG.

Tạm tính giá cổ phiếu TNG theo phiên giao dịch sáng ngày 12/2/2026 là 22.700 đồng/cổ phiếu, ước tính Phó Chủ tịch HĐQT của TNG sẽ phải chi khoảng gần 125 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ảnh minh họa

Được biết, ông Mạnh cũng chính là con trai của ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT của TNG và là anh trai của ông Nguyễn Mạnh Linh- Thành viên HĐQT.

Hiện, ông Thời đang nắm giữ hơn 24,7 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 19,2%) và ông Linh sở hữu 719.076 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 0,56%).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, TNG ghi nhận doanh thu thuần gần 2.027,4 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 111,6 tỷ đồng, tăng 49,6%.

Lũy kế cả năm 2025, TNG mang về doanh thu thuần hơn 8.698,5 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 392 tỷ đồng, tăng 24,2%.

Năm 2025, TNG lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 8.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 340 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 107,4% kế hoạch doanh thu và 115,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TNG đang ở mức hơn 6.926,6 tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hơn 2.716 tỷ đồng, chiếm 39,2% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.445,5 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.925,4 tỷ đồng, tăng 25,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 3.327,3 tỷ đồng, chiếm 67,6% tổng nợ.



