Rũ bỏ áo ‘giao cơm’, Grab chi nửa tỷ USD để làm Fintech, dịch vụ tài chính tăng nhanh hơn mảng gọi đồ ăn

Tờ Nikkei Asian Review cho hay từ một ứng dụng gọi xe và giao đồ ăn, Grab đang tăng tốc chuyển mình thành một định chế tài chính quyền lực tại Đông Nam Á.

Thương vụ thâu tóm Stash Financial trị giá 425 triệu USD vừa được công bố chính là phát súng hiệu cho thấy tham vọng không dừng lại ở những chuyến xe của CEO Anthony Tan.

"Cú bắt tay" xuyên lục địa trị giá 425 triệu USD

Mới đây, Grab đã chính thức xác nhận việc mua lại Stash Financial, một nền tảng cố vấn đầu tư kỹ thuật số hàng đầu tại Mỹ. Theo thỏa thuận, thương vụ có tổng định giá khoảng 425 triệu USD và dự kiến sẽ hoàn tất vào quý III/2026. Cấu trúc thương vụ khá đặc biệt khi Grab sẽ thanh toán trước để sở hữu 50,1% cổ phần, phần còn lại sẽ được mua dần trong vòng 3 năm tới dựa trên giá trị thị trường thực tế.

CEO Grab, ông Anthony Tan, không giấu nổi sự tự hào khi gọi đây là "cột mốc trong quá trình tiến hóa của Grab thành một nhà cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế đáng tin cậy".

Dù Stash vẫn sẽ hoạt động như một thương hiệu độc lập tại Mỹ, nhưng giá trị cốt lõi mà Grab nhắm tới chính là "chất xám": đội ngũ nhân tài và công nghệ AI trong lĩnh vực đầu tư để nâng cấp hệ sinh thái tài chính tại Đông Nam Á.

Vậy tại sao lại là Stash? Đó là bởi nền tảng này không chỉ mang lại doanh thu đăng ký (subscription) ổn định và biên lợi nhuận cao. Điều khiến Grab khao khát chính là ứng dụng đầu tư tích hợp AI của Stash, một sản phẩm vốn đã được tôi luyện trong môi trường pháp lý khắt khe của Mỹ.

Giám đốc Tài chính (CFO) của Grab, ông Peter Oey, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia rằng Stash sở hữu những công nghệ và tài sản trí tuệ độc đáo giúp giữ chân người dùng cực tốt.

"Họ xây dựng được những sản phẩm mà khách hàng yêu thích và gắn bó lâu dài. Đó là lý do tỷ lệ giữ chân (retention) của họ rất cao", ông Oey nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị CFO này cũng thừa nhận rằng sự cộng hưởng (synergy) giữa Stash và ứng dụng Grab sẽ không xảy ra ngay lập tức. Sẽ cần thời gian để "nhào nặn" những tinh hoa này vào các sản phẩm ngân hàng số và ứng dụng Grab tại khu vực Đông Nam Á. Dự kiến đến năm 2028, Stash sẽ đóng góp hơn 60 triệu USD vào lợi nhuận biên (EBITDA điều chỉnh) cho tập đoàn.

Động thái này cho thấy Grab đang muốn chuyển mình thành một đế chế lớn hơn với mảng Fintech.

Số liệu tài chính quý IV vừa qua cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu tăng trưởng. Mảng dịch vụ tài chính của Grab đang tăng trưởng nhanh hơn cả mảng giao đồ ăn. Tổng dư nợ cho vay đã đạt mức 1,18 tỷ USD, tăng vọt 120% so với cùng kỳ năm trước. Grab đặt mục tiêu con số này sẽ vượt mốc 2 tỷ USD vào cuối năm nay.

"Dịch vụ tài chính hiện đang tăng trưởng nhanh hơn mảng kinh doanh theo nhu cầu (như giao đồ ăn), do quy mô của các ngân hàng và tổ chức phi ngân hàng mà chúng tôi đang sở hữu. Đây là những động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp", Giám đốc tài chính (CFO) Peter Oey﻿ của Grab chia sẻ.

Báo cáo tài chính năm 2025 cũng đánh dấu một năm "thắng lớn" về mặt lợi nhuận. Grab đã chính thức có lãi ròng 268 triệu USD, một cú lội ngược dòng ngoạn mục so với khoản lỗ 105 triệu USD của năm 2024. Chỉ số EBITDA điều chỉnh đạt 500 triệu USD, tăng trưởng 60%.

Sức hút của hệ sinh thái Grab vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi lượng người dùng giao dịch hàng tháng (MTU) đạt kỷ lục 47,2 triệu người vào năm 2025, tăng 14% so với năm trước đó.

Không chỉ là Fintech, mà còn là Deep-tech

Theo Nikkei, Grab đang chứng minh chiến lược không đặt tất cả trứng vào một giỏ khi liên tục lấn sân mạnh mẽ vào mảng xe tự lái và di động thông minh nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh dài hạn. Kể từ khi ra mắt ví điện tử vào năm 2016, Grab đã bộc lộ rõ tham vọng của mình.

Cụ thể, hãng đã bắt tay cùng công ty xe tự lái WeRide của Trung Quốc để triển khai thử nghiệm dịch vụ chở khách không người lái tại Singapore với kỳ vọng sẽ phục vụ những khách hàng trả phí đầu tiên ngay trong năm nay.

Lợi nhuận/Thua lỗ ròng của Grab (triệu USD)

Song song với đó, Grab cũng cam kết đầu tư tới 410 triệu USD vào Vay Technology, một startup đến từ Đức chuyên về công nghệ lái xe điều khiển từ xa, nhằm tích hợp sâu hơn các giải pháp di động tiên tiến vào nền tảng của mình.

Về những đồn đoán xung quanh việc sáp nhập với đối thủ GoTo (Indonesia), CFO Peter Oey vẫn giữ thái độ kín kẽ: "Tôi không có thông tin gì mới về vấn đề đó. Ưu tiên hiện tại của chúng tôi là tập trung phát triển thị trường Indonesia".

Với mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt khoảng 4,1 tỷ USD và tham vọng EBITDA điều chỉnh lên tới 1,5 tỷ USD vào năm 2028, Grab đang chứng minh mình không chỉ là một ứng dụng "siêu tiện ích" mà đang dần trở thành một "đế chế" công nghệ và tài chính thực thụ, nơi những thuật toán AI và dịch vụ ngân hàng mới là động lực thúc đẩy giá trị vốn hóa trên sàn Nasdaq.

*Nguồn: Nikkei, Fortune