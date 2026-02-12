Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhu cầu tuyển dụng "khủng" tại Hà Tĩnh: VinFast cần 3.000 người, Formosa và loạt doanh nghiệp muốn chiêu mộ thêm hàng nghìn lao động

12-02-2026 - 14:54 PM | Doanh nghiệp

Báo cáo mới nhất từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho thấy một làn sóng tuyển dụng cực lớn với hơn 8.200 chỉ tiêu.

Thông tin trên Báo Hà Tĩnh cho biết, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh vừa có báo cáo về tình hình tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng là 101 đơn vị, trong đó, doanh nghiệp tuyển dụng trên 100 lao động là 14 đơn vị. Số lao động cần tuyển từ 101 doanh nghiệp là 8.276 lao động, trong đó: trình độ đại học là 316 lao động, trung cấp - cao đẳng 1.472 lao động; lao động phổ thông 6.488 lao động.﻿

Một số doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast: 3.000 lao động; Công ty CP may Fivestar Hà Tĩnh: 1.000 lao động; Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh: 500 lao động; Công ty TNHH may mặc Xuất khẩu Apparel Tech Hà Tĩnh: 500 lao động; Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh: 500 lao động.

Số lượng tuyển ít hơn 500 lao động gồm có Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach (Hà Tĩnh): 340 lao động; Công ty CP Tập đoàn Thành Huy: 230 lao động; Công ty CP XNK Thủy Sản Nam Hà Tĩnh: 200 lao động; Công ty May Thể thao chuyên nghiệp Nghi Xuân: 200 lao động; Công ty Nhựa bao bì Vinh (Hà Tĩnh): 200 lao động.

Một số lĩnh vực tuyển dụng số lượng lao động lớn như: may mặc có 9 doanh nghiệp, tuyển dụng 2.810 lao động; sản xuất chế tạo, logistics có 26 doanh nghiệp, tuyển dụng 4.440 lao động; dịch vụ, nhà hàng khách sạn và lĩnh vực khác 66 doanh nghiệp, tuyển dụng 1.026 lao động.

Linh Linh

Nhịp sống thị trường

