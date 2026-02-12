Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Máy bay không người lái chở hàng xuyên biển Cần Giờ và Vũng Tàu, Vietnam Post bắt tay CT

12-02-2026 - 11:40 AM | Doanh nghiệp

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Máy bay không người lái chở hàng xuyên biển Cần Giờ và Vũng Tàu, Vietnam Post bắt tay CT

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Post ưu tiên bưu gửi gói nhỏ dưới 5 kg, bao gồm hồ sơ, tài liệu và các gói hàng thương mại điện tử.

Ngày 12/2, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty CP CT UAV chính thức công bố triển khai tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (TPHCM).

Lễ khai trương diễn ra tại khu vực Bến phà Cần Giờ, đánh dấu sự ra đời của tuyến bưu chính không người lái xuyên biển đầu tiên.

Lộ trình bay nối điểm cất cánh tại Bến phà Cần Giờ với điểm hạ cánh tại bến phà biển Vũng Tàu trên trục đường Trần Phú, phường Vũng Tàu.

"Lần bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển. Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế" - Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết.

Được biết, trong giai đoạn đầu, Vietnam Post ưu tiên bưu gửi gói nhỏ dưới 5 kg, bao gồm hồ sơ, tài liệu và các gói hàng thương mại điện tử.﻿

Trước đó, vào tháng 11/2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức bay thử nghiệm trong phạm vi Khu Công nghệ cao (phạm vi hẹp, đường bay ngắn).

Tại sự kiện, UAV mang theo kiện hàng nặng 2 kg thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều giữa Cần Giờ qua Vũng Tàu trong 15 phút và tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần.

So với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần.

Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000 – 5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TPHCM đến khu vực Vũng Tàu.﻿

Linh Linh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
UAV, Vietnam Post

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Giám đốc một công ty nghìn tỷ của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm

Tổng Giám đốc một công ty nghìn tỷ của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm Nổi bật

"Gã khổng lồ" Ấn Độ vừa mua công ty của Hannah Olala: Sở hữu X-Men và nước mắm Thuận Phát, báo lỗ trăm tỷ tại Việt Nam

"Gã khổng lồ" Ấn Độ vừa mua công ty của Hannah Olala: Sở hữu X-Men và nước mắm Thuận Phát, báo lỗ trăm tỷ tại Việt Nam Nổi bật

Chủ thương hiệu Cao Sao Vàng chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 40%

Chủ thương hiệu Cao Sao Vàng chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 40%

09:09 , 12/02/2026
CEO Điện Máy Xanh hé lộ hành trình IPO 2026

CEO Điện Máy Xanh hé lộ hành trình IPO 2026

08:49 , 12/02/2026
Mảng giao đồ ăn tại Việt Nam sắp có thêm "ông lớn"? Liệu có đủ sức đối chọi khi đã có Grab, Shopee, be và Xanh SM?

Mảng giao đồ ăn tại Việt Nam sắp có thêm "ông lớn"? Liệu có đủ sức đối chọi khi đã có Grab, Shopee, be và Xanh SM?

08:41 , 12/02/2026
Bắt chủ tịch công ty sản xuất 200.000 hộp sữa "hỗ trợ ngừa ung thư" giả, dùng khẩu hiệu “bác sĩ khuyên dùng” để lừa người mua

Bắt chủ tịch công ty sản xuất 200.000 hộp sữa "hỗ trợ ngừa ung thư" giả, dùng khẩu hiệu “bác sĩ khuyên dùng” để lừa người mua

08:10 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên