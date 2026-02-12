Lần đầu tiên tại Việt Nam: Máy bay không người lái chở hàng xuyên biển Cần Giờ và Vũng Tàu, Vietnam Post bắt tay CT

Ngày 12/2, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty CP CT UAV chính thức công bố triển khai tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (TPHCM).

Lễ khai trương diễn ra tại khu vực Bến phà Cần Giờ, đánh dấu sự ra đời của tuyến bưu chính không người lái xuyên biển đầu tiên.

Lộ trình bay nối điểm cất cánh tại Bến phà Cần Giờ với điểm hạ cánh tại bến phà biển Vũng Tàu trên trục đường Trần Phú, phường Vũng Tàu.

"Lần bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển. Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế" - Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết.

Được biết, trong giai đoạn đầu, Vietnam Post ưu tiên bưu gửi gói nhỏ dưới 5 kg, bao gồm hồ sơ, tài liệu và các gói hàng thương mại điện tử.﻿

Trước đó, vào tháng 11/2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức bay thử nghiệm trong phạm vi Khu Công nghệ cao (phạm vi hẹp, đường bay ngắn).

Tại sự kiện, UAV mang theo kiện hàng nặng 2 kg thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều giữa Cần Giờ qua Vũng Tàu trong 15 phút và tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần.

So với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần.

Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000 – 5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TPHCM đến khu vực Vũng Tàu.﻿