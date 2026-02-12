Mảng giao đồ ăn tại Việt Nam sắp có thêm "ông lớn"? Liệu có đủ sức đối chọi khi đã có Grab, Shopee, be và Xanh SM?

Thông tin Meituan – tập đoàn công nghệ vận hành nền tảng giao đồ ăn lớn tại Trung Quốc – thành lập pháp nhân và tuyển dụng nhân sự tại TP HCM đang thu hút sự chú ý của thị trường. Trong bối cảnh mảng giao đồ ăn Việt Nam đã định hình rõ rệt thế song mã giữa GrabFood và ShopeeFood, động thái này đặt ra câu hỏi về khả năng xuất hiện thêm một "ông lớn" mới trong thời gian tới.

Tín hiệu từ Meituan

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Công nghệ Meituan đã được thành lập tại Việt Nam, đặt trụ sở ở phường An Khánh, TP.HCM và bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2025. Người đại diện theo pháp luật là ông Xing Yu. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính.

Cùng thời điểm, trên nền tảng tuyển dụng TopCV xuất hiện tin đăng tuyển vị trí Phát triển kinh doanh (Business Development – BD) với mức lương 20–30 triệu đồng/tháng. Trong phần giới thiệu, đơn vị này cho biết là bộ phận vận hành của Meituan tại Việt Nam, đang xây dựng đội ngũ nền tảng và hướng tới phát triển hệ sinh thái dịch vụ số giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nếu doanh nghiệp này chính thức tham gia thị trường Việt Nam.

Một số nguồn tin cho biết nếu gia nhập, Meituan có thể lựa chọn cách tiếp cận từ các mảng liên quan như du lịch và review trước khi mở rộng sang giao đồ ăn. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này vẫn còn là dấu hỏi khi các rào cản về thói quen người dùng (top of mind), mạng lưới đối tác và hiệu quả chi phí đang ngày càng lớn.

Trong bối cảnh năm 2025–2026, xu hướng hợp nhất thị trường được nhận định ngày càng rõ nét, khiến cơ hội cho các doanh nghiệp đến sau trở nên hẹp hơn so với giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây.

Thế song mã của Grab và Shopee Food

Theo báo cáo "Food delivery platforms in Southeast Asia 6.0" của Momentum Works, tổng giá trị hàng hóa (GMV) mảng giao đồ ăn tại Việt Nam năm 2025 đạt 2,1 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, ngang Malaysia và chỉ đứng sau Thái Lan (22%), đồng thời cao hơn mức trung bình khu vực (18%).

Về cơ cấu thị phần, thị trường Việt Nam đang ở trạng thái cân bằng gần như tuyệt đối giữa hai nền tảng dẫn đầu. GrabFood và ShopeeFood mỗi bên nắm 48% thị phần tính đến hết năm 2025. ShopeeFood được đánh giá đã thu hẹp khoảng cách và xác lập vị thế ngang hàng với Grab tại thị trường Việt Nam.

Đứng thứ ba là BeFood với 4% thị phần. Trong khi đó, Xanh SM Ngon – gia nhập thị trường từ tháng 6/2025 – vẫn đang trong giai đoạn đầu tiếp cận thị trường và chưa tạo được cú hích lớn sau hơn 7 tháng vận hành, dù có lợi thế xe điện và chính sách "không ghép đơn".

Báo cáo cũng cho biết hoạt động giao đồ ăn tại Việt Nam trong năm 2025 chịu tác động từ yếu tố ngoại cảnh khi miền Bắc và miền Trung trải qua 44 ngày chịu ảnh hưởng bởi bão lớn và lũ lụt, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến tần suất đặt hàng.

Dư địa tăng trưởng và thách thức cho người đến sau

Trên quy mô khu vực, tổng GMV mảng giao đồ ăn Đông Nam Á năm 2025 đạt 22,7 tỷ USD, tăng 18%, cao hơn mức 13% của năm 2024. Grab hiện chiếm 55% thị phần toàn khu vực, tăng từ 53,8% trước đó, trong khi ShopeeFood đã vượt Foodpanda để trở thành nền tảng lớn thứ hai Đông Nam Á.

Momentum Works cho biết chiến lược chủ đạo của các doanh nghiệp trong năm 2025 là tập trung vào "affordability" (giá cả phải chăng), thông qua tối ưu chi phí và tăng cường khuyến mãi, trong bối cảnh giá trị trung bình mỗi đơn hàng (AOV) có xu hướng giảm nhẹ. Đồng thời, các nền tảng đang chuyển dịch vai trò từ đơn vị vận chuyển sang "nhà điều phối nhu cầu" (demand orchestrators), mở rộng sang dịch vụ ăn tại chỗ (dine-out), quảng cáo và khai thác dữ liệu gợi ý món ăn.

Tuy nhiên, xu hướng hợp nhất thị trường dưới áp lực quy định pháp lý và yêu cầu hiệu quả vận hành đang khiến cuộc chơi trở nên chọn lọc hơn. Trong bối cảnh Grab và ShopeeFood đang nắm giữ tổng cộng 96% thị phần tại Việt Nam, dư địa tăng trưởng vẫn hiện hữu nhờ quy mô thị trường 2,1 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng 19%, nhưng rào cản gia nhập cũng ngày càng lớn đối với bất kỳ thương hiệu mới nào muốn tham gia cuộc đua.

Trước đó, thị trường đã chứng kiến sự rút lui của Gojek vào tháng 9/2024 và Baemin vào cuối năm 2023. Theo báo cáo từ nhiều nguồn, năm 2023, GrabFood chiếm khoảng 50-55% thị phần doanh thu, ShopeeFood đạt 25-30%, Baemin chiếm 10-15% trước khi rời khỏi thị trường vào tháng 12/2023. Gojek, với dưới 5% thị phần, cũng rời Việt Nam vào tháng 9/2024. Sau khi hai đối thủ rút lui, thị phần được tái phân chia.

Thực tế này cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt của ngành, đặc biệt khi thị phần đang tập trung cao vào hai doanh nghiệp dẫn đầu.



