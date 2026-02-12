Tổng giám đốc MWG nói gì về kế hoạch mở rộng sang Indonesia và thị trường mới?

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), ông Vũ Đăng Linh – Tổng giám đốc MWG – đã trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch đầu tư chuỗi bán lẻ mới cũng như khả năng mở rộng sang các thị trường nước ngoài.

Trước câu hỏi liệu tập đoàn có dự kiến đầu tư thêm chuỗi bán lẻ nào trong thời gian tới và với thành công của Era Blue tại Indonesia, MWG có kế hoạch đưa thêm các chuỗi khác sang Indonesia hoặc mở rộng sang quốc gia khác hay không, ông Vũ Đăng Linh cho biết tại thị trường Việt Nam, hiện tại doanh nghiệp chưa có kế hoạch đầu tư một chuỗi mới.

Theo ông Linh, MWG sẽ tiếp tục tập trung cho Bách Hóa Xanh, bao gồm việc Bắc tiến cũng như phủ sóng cả nước để tiếp tục gia tăng thị phần trên kênh thị trường hàng tiêu dùng. Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang, công ty sẽ tiếp tục đầu tư chọn lọc để có hiệu quả hơn. Với Avakid, doanh nghiệp cũng sẽ đầu tư mở mới có chọn lọc.

Liên quan đến thị trường Indonesia, Tổng giám đốc MWG cho biết hiện tại công ty chỉ tập trung vào việc mở rộng chuỗi Era Blue. Ông thông tin doanh nghiệp đang có khoảng 180 cửa hàng và dự kiến trong năm sau sẽ tăng lên 300 cửa hàng, sau đó tiếp tục nâng lên 500 cửa hàng trong thời gian tiếp theo.

Ông Vũ Đăng Linh nhấn mạnh Indonesia là một thị trường rất lớn, với quy mô dân số hơn 3 lần so với Việt Nam. Theo ông, thị phần của Era Blue hiện còn rất nhỏ, do đó tiềm năng phát triển tại Indonesia còn rất lớn. Vì vậy, đội ngũ sẽ cần tập trung nhiều hơn và mạnh mẽ hơn cho việc phát triển tại thị trường này.

Đối với câu hỏi về việc có phát triển thêm chuỗi khác tại Indonesia hay mở rộng sang quốc gia khác, ông Linh khẳng định hiện doanh nghiệp chưa có kế hoạch phát triển chuỗi nào khác tại Indonesia.

Kết thúc năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 156.166 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch năm. Doanh thu online đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,9% tổng doanh thu. Về cơ cấu, Điện Máy Xanh chiếm 43,8% doanh thu, Bách Hóa Xanh chiếm 30%, Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) chiếm 23,9%, phần còn lại thuộc các mảng khác. Đến cuối năm, MWG vận hành 1.012 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.008 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2.559 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 382 nhà thuốc An Khang, 83 cửa hàng AVA Kids và 181 cửa hàng EraBlue tại Indonesia.

Riêng tại thị trường Indonesia, chuỗi EraBlue ghi nhận doanh thu năm 2025 tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng mô hình M (tương đương ĐMX Mini) đạt khoảng 4 tỷ đồng/tháng và mô hình S (tương đương ĐMX Supermini) đạt gần 2 tỷ đồng/tháng, mức này cao gần gấp đôi so với mô hình Điện Máy Xanh tương tự tại Việt Nam. Chuỗi đã vượt mốc 150 cửa hàng theo kế hoạch khi vận hành 181 cửa hàng và chính thức mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn. Trong năm 2026, EraBlue dự kiến tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao thông qua việc mở mới cửa hàng.



