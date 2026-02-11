Đế chế giao hàng tỷ đô của Trung Quốc Meituan bị đồn sẽ vào Việt Nam, chuyên gia đánh giá: Ngắn hạn chưa tác động lớn, nhưng có thể hút người bán hàng khi phí sàn hiện ở mức 25–30%

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh, một pháp nhân mới mang tên Công ty TNHH Công nghệ Meituan đã được thành lập tại Việt Nam, đặt trụ sở tại phường An Khánh, TP.HCM. Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2025, với người đại diện pháp luật là ông Xing Yu. Ngành nghề đăng ký chính là hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính.

Song song với việc thành lập pháp nhân, trên nền tảng tuyển dụng TopCV, đơn vị này đã đăng tin tuyển vị trí Phát triển kinh doanh (Business Development – BD) với mức lương từ 20–30 triệu đồng. Trong phần giới thiệu, doanh nghiệp tự định vị: "Meituan Việt Nam là đơn vị vận hành của Meituan – tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi đang xây dựng đội ngũ nền tảng và đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái dịch vụ số giữa Trung Quốc và Việt Nam".

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia F&B Nguyễn Thái Bình – Giám đốc Học viện Concepts (VCS) cho rằng việc Meituan xuất hiện tại Việt Nam trong ngắn hạn "không có tác động nhiều". Theo ông, sự phục hồi của thị trường khách Trung Quốc là yếu tố then chốt đối với du lịch Việt Nam, với khoảng 5,3 triệu lượt khách, góp phần giúp Việt Nam cán mốc 21 triệu khách quốc tế.

Chuyên gia cũng cho biết khách du lịch Trung Quốc khi sang Việt Nam thường tham khảo thông tin qua nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) - một mạng xã hội và thương mại điện tử phổ biến tại Trung Quốc.

Ở góc độ trung hạn, ông nhận định: "Nếu nền tảng này triển khai chiến lược hỗ trợ merchant ban đầu, như giúp tiếp cận khách hàng mà không tốn phí hoặc giảm chi phí gia nhập, các nhà bán hàng sẽ dễ tham gia hơn. Khi lượng khách Trung Quốc tăng, merchant (người bán hàng) có thể dần tin tưởng và tham gia hệ sinh thái".

Theo đánh giá, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn khi gia nhập thị trường thường đưa ra ưu đãi ban đầu cho merchant, trong bối cảnh mức chiết khấu trên một số nền tảng hiện đã tăng lên khoảng 25%–30% đối với người mới tham gia.

Việc giảm chiết khấu giai đoạn đầu, hỗ trợ vận hành merchant và cung cấp công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu được xem là lợi thế cạnh tranh nếu triển khai tại Việt Nam.