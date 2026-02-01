Đại gia bí ẩn muốn làm tổ hợp điện than – nhôm 5 tỷ USD tại Lâm Đồng: Sở hữu thương hiệu gas nổi tiếng, từng là chủ đầu tư của tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp tại Hà Nội

Ông Trần Hồng Quân (Ảnh: MB)

Đề xuất đầu tư tổ hợp điện than – nhôm 5 tỷ USD

Theo The Leader, liên danh Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân – Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành đã kiến nghị đầu tư tổ hợp gồm nhà máy nhiệt điện than công suất khoảng 2.000MW và nhà máy điện phân nhôm với hai dây chuyền luyện nhôm, tổng công suất 1,2 triệu tấn/năm tại Lâm Đồng.

Toàn bộ điện sản xuất từ nhà máy nhiệt điện than sẽ được sử dụng trực tiếp cho dây chuyền luyện nhôm – mô hình “điện tự dùng” vốn có yêu cầu rất cao về vốn, công nghệ và năng lực vận hành. Công suất nhiệt điện than được tính toán có thể nâng gấp đôi lên 4.000MW, tương ứng với kịch bản mở rộng quy mô luyện nhôm trong giai đoạn tiếp theo.

Dự án được quy hoạch thành hai phân khu. Phân khu 1 khoảng 200ha đất, bao gồm nhà máy nhiệt điện than, cảng chuyên dùng, kho than và bồn chứa alumina. Phân khu 2 có diện tích 300–500ha, bố trí hai dây chuyền luyện nhôm sử dụng công nghệ NEUI600KA, cùng nhà máy carbon và khu gia công nhôm.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 131.500 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD). Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026, có sản phẩm đầu tiên vào năm 2029 và hoàn thiện toàn bộ tổ hợp luyện nhôm 1,2 triệu tấn/năm cùng nhà máy nhiệt điện than 2.000MW trong giai đoạn 2030–2031.

Luyện kim Trần Hồng Quân sẽ trực tiếp xây dựng, vận hành và khai thác tổ hợp, Công ty Hoàng Thành đảm nhiệm công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai. Đồng thời, liên danh đang nhắm tới 6 vị trí thuộc khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ) như Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân để nghiên cứu khả năng triển khai.

Chân dung Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân

Được biết, ﻿Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân thành lập năm 2013, trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng, do ông Trần Hồng Quân làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Cuối tháng 10/2025, công ty vừa tăng vốn điều lệ lên hơn 2.517 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings (Công ty con của Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân) góp 95% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Thảo góp 2% và ông Trần Hồng Quân góp 3% còn lại. Ông Quân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings.

Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, đặt tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng trên 12.000 tỷ đồng. Đây là dự án Nhà máy điện phân nhôm đầu tiên Việt Nam, được kỳ vọng tạo bước ngoặt quan trọng cho ngành nhôm và công nghiệp phụ trợ.﻿

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 9/2014, với tổng diện tích 129,42 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 18.424 tỷ đồng, công suất thiết kế 450.000 tấn nhôm/năm.

Theo kế hoạch, khi đi vào sản xuất, dự án bao tiêu toàn bộ sản lượng Alumin của Nhà máy Alumina Nhân Cơ (630.000 tấn/năm) và một phần sản lượng của Nhà máy Alumina Tân Rai, Lâm Đồng (270.000 tấn/năm). Thời gian hoàn thành đưa dự án vào khai thác là vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến dự án hiện tại vẫn chưa hoàn thành.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông hồi tháng 10/2024, Công ty đã đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục, hạ tầng kỹ thuật như khu văn phòng - nhà ở; xưởng gia công thiết bị, sửa chữa trung tâm; xưởng điện phân nhôm; trạm biến áp 220 kV; xưởng gắn cực dương; xưởng đúc; các nhà xưởng phụ trợ; cây xanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị lắp đặt máy móc thiết bị.

Đến tháng 8/2025, ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân﻿ nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc cấp bách liên quan đến Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân đã kiến nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, để kịp trình HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Ngoài ra, đơn vị kiến nghị tỉnh một số nội dung khác như: Giải quyết một số vướng mắc liên quan đến diện tích cho thuê lại đất, giấy phép xây dựng, thủ tục miễn tiền thuê đất, diện tích đất cấp; đề xuất được quản lý, khai thác hồ số 3 Nhân Cơ; hỗ trợ, hướng dẫn nhà thầu thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm được cấp giấy phép lao động theo quy định…

Đặc biệt, chủ đầu tư dự án cũng kiến nghị tỉnh có giải pháp liên quan đến việc khắc phục sự cố sụt trượt mặt bằng Khu công nghiệp Nhân Cơ trong khi chờ cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án.

Dự kiến vào quý II/2026, dự án sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, đưa phân kỳ 1 (công suất 150.000 tấn/năm) vào vận hành.

Vào tháng 3/2025, MB đã ký kết hợp đồng thu xếp vốn cho Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông của Công ty TNHH Trần Hồng Quân. ﻿

Theo hợp đồng, MB Bank là tổ chức tín dụng đầu mối thu xếp vốn cho giai đoạn 1 và 2 của dự án, với tổng vốn thu xếp là 12.500 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân được thành lập từ tháng 09/2000, do ông Trần Hồng Quân làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty có trụ sở chính tại 36 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó, ông Trần Hồng Quân góp 400 tỷ, nắm 80% vốn điều lệ và bà Nguyễn Thị Bích Thảo góp 100 tỷ, nắm 20% vốn điều lệ còn lại.

Theo VNR500, trong 2 năm đầu mới thành lập, công ty Trần Hồng Quân kinh doanh và lắp ráp xe gắn máy với quy mô tầm trung. Từ năm 2002, công ty hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là kinh doanh khí đốt hóa lỏng và dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Trong lĩnh vực kinh doanh khí đốt hóa lỏng, công ty tiến hành nhập khẩu, tồn trữ, sản xuất vỏ bình gas, chiết nạp LPG, dẫn đầu thị phần gas dân dụng tại miền bắc. Công ty đang sở hữu thương hiệu gas dân dụng nổi tiếng Hồng Hà Gas.

Công ty sở hữu đồng bộ cơ sở vật chất ngành gas bao gồm 1 tổng kho tồn trữ tại KCN Đình Vũ (Hải Phòng), 1 nhà máy chế tạo vỏ bình gas tại KCN Phố Nối (Hưng Yên), hệ thống 6 nhà máy chiết nạp gas trải khắp các đô thị miền bắc và hệ thống phân phối với hàng nghìn đại lý bán lẻ trải rộng khắp các đô thị và nông thôn, trung du phía bắc.

Đồng thời, công ty là chủ đầu tư của tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Crowne Plaza West Hà Nội tại 36 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Hà Nội. Crowne complex khai trương cuối năm 2010, là tổ hợp gồm khách sạn, căn hộ cao cấp , văn phòng cho thuê trên tổng diện tích 13.000 m2 với hơn 9.000m2 tầng hầm.

Sau này, khách sạn Crowne Plaza West Hanoi khách sạn đã thay đổi biển hiệu từ Crowne Plaza sang Hyatt Regency - một thương hiệu quản lý của Mỹ, trong năm 2024, khách sạn này tiếp tục đổi tên thành Sheraton Hanoi West, khách sạn thứ 8 mang thương hiệu Sheraton tại Việt Nam và là khách sạn thứ hai của thương hiệu này có mặt tại Hà Nội. Còn tòa nhà văn phòng trong tổ hợp đã trở thành trụ sở của Tập đoàn Viettel.