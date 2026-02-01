Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chi Cục Thuế thương mại điện tử thông báo nóng đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn và nền tảng số

11-02-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý.

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế) vừa phát đi thông báo liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD) có hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số, căn cứ theo Thông báo số 85/TB-CT ngày 29/01/2026 của Cục Thuế.

Theo đó, đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, chủ quản quản lý nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số thực hiện khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ.

Trường hợp hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số khác không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế theo quy định.

Đối với trường hợp vừa có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định, vừa có kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số, người nộp thuế thực hiện tổng hợp doanh thu để kê khai thuế theo quy định.

Chi cục Thuế thương mại điện tử cũng lưu ý, số thuế thu nhập cá nhân đã được chủ quản quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc nền tảng số khấu trừ, nộp thay được trừ khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Trước đó, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành hướng dẫn chi tiết về việc kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ năm 2026. Theo quy định mới tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải thông báo doanh thu thực tế trước ngày 31/1 hằng năm.

Riêng năm 2026, nhóm này phải thông báo doanh thu hai lần vào ngày 31/7/2026 và 31/1/2027. Trường hợp doanh thu thực tế vượt 500 triệu đồng, người nộp thuế phải khai và nộp thuế kể từ quý phát sinh.

Với nhóm có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm, việc kê khai và tính thuế được thực hiện theo các ngưỡng doanh thu. Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng một năm, nếu xác định được chi phí, chịu thuế suất 15% trên phần lợi nhuận. Hộ có doanh thu từ 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17%, và 20% đối với phần doanh thu trên 50 tỷ đồng.

Trường hợp doanh thu dưới 3 tỷ đồng nhưng không xác định được chi phí đầu vào, hộ kinh doanh tiếp tục nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu từ 0,5% đến 2% tùy ngành nghề và được trừ phần doanh thu thuộc ngưỡng không chịu thuế 500 triệu đồng trước khi tính toán.

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

