Thêm 1 chuỗi bán lẻ nộp đơn phá sản, phải thanh lý hàng trăm cửa hàng

Chuỗi bán lẻ thời trang nữ Francesca’s - từng là cái tên quen thuộc trong các trung tâm thương mại tại Mỹ - mới đây vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, đánh dấu lần sụp đổ tiếp theo của một thương hiệu bán lẻ truyền thống trước làn sóng suy thoái kéo dài của ngành.

Theo Reuters, Francesca’s, chuyên kinh doanh quần áo, phụ kiện và quà tặng dành cho phụ nữ, đã đệ đơn phá sản trong bối cảnh doanh thu suy giảm, chi phí vận hành leo thang và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ thương mại điện tử. Công ty cho biết đang tìm kiếm bên mua lại hoặc phương án tái cấu trúc, đồng thời triển khai các đợt xả hàng thanh lý trên toàn hệ thống.

Giám đốc tài chính Curt Kroll khẳng định động thái này nhằm mang lại “một lộ trình có cấu trúc để theo đuổi kết quả tốt nhất cho tất cả các bên liên quan”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn tập trung vận hành một cách có trách nhiệm và hỗ trợ các đội ngũ nhân sự, đối tác và khách hàng trong suốt quá trình này”.

Theo thông tin từ công ty, Tiger Group, SB360 Capital Partners và GA Group - các đơn vị cố vấn được chỉ định - đã bắt đầu triển khai các chương trình thanh lý cửa hàng trên toàn bộ hệ thống Francesca’s. Ông Michael McGrail từ Tiger Group cho biết, người mua sắm sẽ được hưởng mức giảm giá từ 25% đến 40% cho tất cả các nhóm sản phẩm, đồng thời hàng hóa mới vẫn sẽ tiếp tục được đưa về cửa hàng trong thời gian thanh lý.

“Đây là cơ hội để bạn tìm những món quà độc đáo, hoặc đơn giản là săn lùng những ưu đãi đặc biệt cuối cùng”, ông McGrail nói.

Francesca’s được thành lập năm 1999 và từng phát triển nhanh chóng trong giai đoạn bùng nổ của mô hình cửa hàng boutique tại các trung tâm thương mại Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, chuỗi này vận hành hàng trăm cửa hàng trên khắp nước Mỹ, phục vụ phân khúc khách hàng nữ trẻ tuổi với mô hình cửa hàng nhỏ, sản phẩm thay đổi liên tục và trải nghiệm mua sắm mang tính “khám phá”.

Tuy nhiên, mô hình từng giúp Francesca’s thành công lại trở thành gánh nặng khi lưu lượng khách tới trung tâm thương mại sụt giảm mạnh sau đại dịch. Reuters dẫn các hồ sơ phá sản cho thấy Francesca’s gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận tại các cửa hàng vật lý, trong khi chuyển đổi sang bán hàng trực tuyến không đủ nhanh và không đủ mạnh để bù đắp doanh số mất đi.

Đây không phải lần đầu Francesca’s rơi vào khủng hoảng. Trước đó, công ty từng tái cấu trúc và đóng cửa hàng loạt cửa hàng kém hiệu quả, nhưng các biện pháp này không đủ để đảo ngược xu hướng đi xuống khi người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu do lạm phát cao và bất ổn kinh tế.

Các chuyên gia bán lẻ nhận định, Francesca’s là ví dụ điển hình cho “cuộc khủng hoảng âm ỉ” của bán lẻ trung cấp tại Mỹ: không đủ rẻ để cạnh tranh với fast fashion, nhưng cũng không đủ khác biệt để giữ chân khách hàng trung thành trong bối cảnh mua sắm trực tuyến lên ngôi.

Vụ phá sản của Francesca’s diễn ra trong làn sóng sụp đổ rộng lớn hơn của ngành bán lẻ Mỹ và toàn cầu. Trong những năm gần đây, hàng loạt thương hiệu lâu đời như Sears, Bed Bath & Beyond, Party City, Eddie Bauer hay các chuỗi trung tâm thương mại lớn đều đã phá sản hoặc thu hẹp quy mô. Francesca’s vì vậy không phải trường hợp cá biệt, mà là dấu hiệu cho thấy ngành bán lẻ truyền thống đang bước vào giai đoạn tái định hình khắc nghiệt. Những thương hiệu không tìm được chỗ đứng rõ ràng trong kỷ nguyên số sẽ tiếp tục đối mặt nguy cơ biến mất, bất chấp từng có thời hoàng kim kéo dài hàng thập kỷ.

