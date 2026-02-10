Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-02-2026

Động thái mới nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Congo

Thỏa thuận ghi nhận cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của hãng xe điện Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến lớn trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh ở thủ đô CHDC Congo.

Ngày 10/2/2026, VinFast và Exposure SARL công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về khả năng cung cấp xe điện phục vụ dịch vụ taxi xanh tại thành phố Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo).

Theo MOU, hai bên sẽ trao đổi và phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp lô xe điện VinFast đầu tiên để công ty Exposure đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện tại Kinshasa.

Lô xe này dự kiến bao gồm hai mẫu xe dành riêng cho vận doanh Limo Green và Herio Green, được xem là nền tảng ban đầu cho mô hình taxi thuần điện, góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện không phát thải trong vận tải hành khách đô thị tại Congo.

Đồng thời, Exposure bày tỏ ý định trở thành nhà phân phối xe VinFast tại thị trường Congo, và sẽ cùng nghiên cứu kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện ở địa phương. Hai bên cam kết tiếp tục làm việc trên tinh thần thiện chí, tạo tiền đề cho quan hệ hợp tác sâu sắc hơn trong tương lai.

MOU giữa VinFast và Exposure SARL đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn cụ thể hóa, hiện thực hóa khuôn khổ hợp tác chiến lược đã được Tập đoàn Vingroup và Thành phố Kinshasa thiết lập trong năm 2025, thời điểm hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy mua sắm, triển khai các phương tiện giao thông thuần điện của VinFast, từ xe buýt, ô tô đến xe máy điện, để phục vụ nhu cầu của Thành phố và người dân.

Trước đó, Chính quyền Thủ đô Kinshasa và Tập đoàn Vingroup cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 hecta, bao gồm nhà ở, biệt thự, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí…

Hợp tác này phù hợp với tầm nhìn dài hạn của CHDC Congo về phát triển đô thị bền vững và chuyển đổi xanh, đặc biệt tại các thành phố đang đô thị hóa nhanh như Kinshasa.

Ông Fely Samuna Lukwaka, Tổng Giám đốc Exposure SARL, cho biết: “Với quy mô dân số hơn 120 triệu người, cùng vị trí chiến lược khi giáp biên giới với 9 quốc gia – vốn tạo nên thị trường khu vực có tổng dân số trên 200 triệu người, Cộng hòa Dân chủ Congo sở hữu tiềm năng lớn để trở thành cửa ngõ phát triển xe điện tại Trung Phi.”

VinFast là hãng xe thuần điện thuộc Vingroup, tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam. Trong những năm qua, hãng xe điện đã mở rộng sang những thị trường như Ấn Độ, Philippines, Indonesia, và Trung Đông, đồng thời tiếp tục củng cố hiện diện tại các thị trường trọng điểm ở châu Âu và Bắc Mỹ.

