Hơn 20 thương nhân phân phối xăng dầu rút khỏi thị trường: Bộ Công Thương nói gì?

Ảnh: Phương Trang. Báo Công thương

Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh doanh xăng dầu năm 2025 cho biết, sau đợt rà soát diện rộng đối với việc chấp hành pháp luật của 16 thương nhân phân phối, cơ quan quản lý đã tước giấy phép của 8 đơn vị và thu hồi giấy phép của 8 đơn vị khác do không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

Kết thúc năm tài chính, toàn thị trường còn lại 26 thương nhân đầu mối và 252 thương nhân phân phối, giảm lần lượt 2 và 24 đơn vị so với cùng kỳ. Con số này phản ánh thực tế quy mô doanh nghiệp trong ngành đang có sự co gọn đáng kể sau giai đoạn phát triển về số lượng.

Việc các doanh nghiệp rời thị trường không chỉ đến từ các quyết định hành chính, mà còn là hệ quả của áp lực tài chính và biến động thị trường. Nhiều thương nhân đã chủ động nộp lại giấy phép hoặc không xin gia hạn khi nhận thấy biên lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí vận hành tăng cao.

Trong bối cảnh lãi suất vay vốn lưu động duy trì ở mức 5 – 7,5% và tỷ giá ngoại tệ biến động, việc duy trì các điều kiện kinh doanh bắt buộc như kho bãi, vận tải và dự trữ lưu thông trở thành thách thức lớn. Thực tế này cho thấy giấy phép kinh doanh xăng dầu đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực quản trị rủi ro và tiềm lực tài chính vững chắc để duy trì hoạt động hiệu quả.

Mặc dù số lượng đầu mối cung ứng giảm, các chỉ số vĩ mô về nguồn cung năm 2025 vẫn giữ được sự ổn định nhờ công tác điều tiết tổng nguồn.

Lượng xăng dầu chuẩn bị cho tiêu thụ nội địa ước đạt 28,6 triệu m3/tấn, hoàn thành 97% kế hoạch phân giao và tăng 2,14% so với năm trước. Sức mua của thị trường cũng ghi nhận sự tăng trưởng với mức tiêu thụ thực tế khoảng 26,4 triệu m3/tấn, trong khi tồn kho cuối kỳ được duy trì ở mức 1,7 triệu m3/tấn.

Đáng chú ý, cơ chế điều hành giá đã vận hành qua 54 kỳ điều chỉnh với xu hướng giảm chiếm ưu thế, giúp cơ quan quản lý không phải sử dụng đến công cụ Quỹ Bình ổn giá trong suốt năm.

Bước sang năm 2026, trách nhiệm đảm bảo nguồn cung của các thương nhân đầu mối còn lại sẽ gia tăng khi Bộ Công Thương nâng tổng nguồn phân giao tối thiểu lên mức 31,7 triệu m3/tấn. Dù kế hoạch nguồn cung đã được tính toán, cơ quan quản lý vẫn đưa ra cảnh báo về khả năng thiếu hụt cục bộ do các biến số từ địa chính trị và giá dầu thô thế giới.

Để củng cố tính bền vững cho thị trường, Bộ đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, tập trung minh bạch hóa các yếu tố cấu thành giá và lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho các doanh nghiệp đang hoạt động.