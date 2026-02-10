Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giáo sư Mỹ và chuyên gia công nghệ hội tụ tại VinDynamics: Giấc mơ robot cho mọi người

10-02-2026 - 10:48 AM | Doanh nghiệp

Sở hữu đội ngũ nhân sự chất lượng cao cùng khát vọng đưa robot hình người (humanoid robot) vào đời sống, VinDynamics vừa chính thức giới thiệu hai nhân sự chủ chốt: Chủ tịch La Mạnh Hùng và Giám đốc Công nghệ Nguyễn Quang Vĩnh.

Sự kết hợp giữa tư duy nghiên cứu tầm cỡ quốc tế và năng lực hiện thực hóa nghiên cứu thành sản phẩm thương mại được kỳ vọng sẽ giúp VinDynamics bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong ngành công nghiệp robotics, việc dung hòa giữa nghiên cứu tiên phong và khả năng ứng dụng thực tiễn luôn là thử thách lớn. VinDynamics lựa chọn hướng đi dựa trên sự song hành của Giáo sư La Mạnh Hùng - người kiến tạo tầm nhìn từ nền tảng nghiên cứu khoa học bài bản, và ông Nguyễn Quang Vĩnh - người trực tiếp đưa ý tưởng công nghệ thành sản phẩm vận hành trong đời sống thực tế. Mục tiêu chung của bộ đôi lãnh đạo này là hiện thực hóa lý tưởng “Robots for Everyone” - đưa robot trở thành trợ thủ đắc lực, giúp cuộc sống con người trở nên dễ dàng, an toàn và tốt đẹp hơn.

Kiến trúc sư trưởng La Mạnh Hùng: Mang trí tuệ toàn cầu về Việt Nam

Giữ vai trò “đầu tàu” tại VinDynamics là ông La Mạnh Hùng - Giáo sư Robotics kiêm Giám đốc Phòng thí nghiệm Robot và Tự động hóa Tiên tiến tại Đại học Nevada, Reno (Hoa Kỳ). Từng nhận giải thưởng danh giá NSF CAREER và 2 lần nhận giải Charles Pankow Awards từ Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Hoa Kỳ, ông đồng thời là nhà sáng lập AIR Corp - một startup robot nhận được sự đầu tư từ nhiều quỹ lớn uy tín tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch VinDynamics - ông La Mạnh Hùng - Giáo sư Robotics kiêm Giám đốc Phòng thí nghiệm Robot và Tự động hóa Tiên tiến tại Đại học Nevada, Reno (Hoa Kỳ).

Với hơn 20 năm thâm niên, sở hữu hơn 170 công trình khoa học với trên 9.000 trích dẫn và hàng loạt dự án được tài trợ hơn 12 triệu USD, Giáo sư Hùng đóng vai trò là “kiến trúc sư trưởng” cho tầm nhìn dài hạn của VinDynamics. Ông chịu trách nhiệm kết nối hệ sinh thái nghiên cứu toàn cầu và thiết lập các chuẩn mực robotics tiên tiến nhất cho công ty ngay tại Việt Nam.

Chia sẻ về quyết định dẫn dắt VinDynamics, Chủ tịch La Mạnh Hùng cho biết đây không chỉ là nắm bắt cơ hội công nghệ mà còn là khát vọng được cống hiến cho quê hương. “VinDynamics tập trung phát triển các robot hình người thông minh, an toàn và đa dụng. Chúng tôi muốn robot không chỉ dừng lại ở những thành tựu công nghệ xa vời, mà phải trở thành một phần tự nhiên, thiết thực giúp con người sống hạnh phúc hơn”, ông nhấn mạnh.

CTO Nguyễn Quang Vĩnh: Đưa robot từ phòng Lab ra thế giới thực

Nếu ông La Mạnh Hùng đại diện cho chiều sâu nghiên cứu, thì Giám đốc Công nghệ (CTO) Nguyễn Quang Vĩnh là đại diện cho tư duy thực chiến sắc bén.

Giám đốc Công nghệ của VinDynamics - ông Nguyễn Quang Vĩnh.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa Chương trình Kỹ sư tài năng - Điều khiển tự động tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Vĩnh có 5 năm nghiên cứu tiến sỹ chuyên sâu về chuyển động đi lại của con người (locomotion) và 6 năm làm trong môi trường startup robotics tại Hoa Kỳ. Trước khi gia nhập VinDynamics, ông từng giữ vị trí Trưởng phòng Điều khiển và Hành vi tại Ghost Robotics (Hoa Kỳ) - một trong những công ty phát triển robot đi bằng 4 chân hàng đầu thế giới. Ông được xem là nhân tố then chốt trong việc xây dựng và thiết kế hệ thống giúp robot vận hành ổn định ở các môi trường thực tế cho an ninh, công nghiệp và dịch vụ.

Tại VinDynamics, CTO Nguyễn Quang Vĩnh tập trung vào việc chuẩn hóa kiến trúc hệ thống, tối ưu độ an toàn và khả năng mở rộng quy mô sản xuất. Tư duy của ông rất rõ ràng: “Robot chỉ thực sự có giá trị khi hoạt động ổn định, an toàn và mang lại hiệu quả đo đếm được trong đời sống hằng ngày.”

Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi lãnh đạo chiến lược cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia quốc tế trình độ cao, VinDynamics đã nhanh chóng ghi dấu ấn với những cột mốc ấn tượng. Điển hình là nguyên mẫu robot humanoid đầu tiên mang tên Dyno đã đạt khả năng đi lại chỉ sau 4 tháng phát triển - một tốc độ đáng nể với các startup công nghệ trên thế giới.

Với nền tảng lãnh đạo vững chắc và định hướng phát triển rõ ràng, VinDynamics được đánh giá sẽ có những bước tiến dài đưa robot hình người “Make in Vietnam” vào đời sống thực tế, không chỉ ở trong nước mà cả thị trường quốc tế.

*Tham khảo trang LinkedIn chính thức của VinDynamics để biết thêm thông tin chi tiết: https://www.linkedin.com/company/vindynamics/

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
VinDynamics

