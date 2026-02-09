VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đánh lớn tại xứ sở vạn đảo

Ngày 09/02/2026, VinFast chính thức gia nhập thị trường xe máy điện Indonesia và ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với các đại lý phân phối chiến lược đầu tiên tại quốcgia này.

Theo đó, VinFast đã ký MoU chiến lược với các đối tác đầu tiêntại Indonesia: K3, Citra Abadi Sedaya, PT. Bevos Auto Mandiri, PT. Sapta Jaya, MotorArt, PT. Sinergies Dua Kawan, PT. HINU… Đây đều là những đối tác có nền tảng lâu năm trong lĩnh vực phân phối ô tô, xe máy, sở hữu năng lực vận hành chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và có khả năng triển khai nhanh theo tiêu chuẩn của VinFast.

VinFast sẽ bắt đầu triển khai mạng lưới phân phối tại khu vực Jabodetabek - trung tâm kinh tế và đô thị lớn nhất Indonesia từ Quý II năm 2026, và sẽ mở rộng ra các khu vực khác trên toàn quốc

Tại Indonesia, VinFast dự kiến giới thiệu các dòng sản phẩm đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, cùng những mẫu xe mới sẽ tiếp tục được ra mắt. Danh mục sản phẩm được nghiên cứu, tinh chỉnh nhằm đáp ứng điều kiện khí hậu, mật độ giao thông cao tại các đô thị lớn và thói quen di chuyển của người dân Indonesia.

Trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạnglưới lên hàng trăm cửa hàng đại lý và xưởng dịch vụ trên toàn Indonesia. Mô hình phát triển được triển khai theo hướng linhhoạt, kết hợp hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, giải pháp tài chính,hạ tầng sạc và đổi pin thông qua hợp tác với đối tác chiến lược V-Green.

Trước đó, VinFast đã công bố chiến lược đưa xe máy điện ra thị trường quốc tế và ký kết hợp tác với các đại lý tại Philippines. Theo kế hoạch, trong năm 2026, VinFast sẽ đẩy nhanh mở rộng kinh doanh xe máy điện ở 5 thị trường quốc tế trọng điểm gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Đây đều là những quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn, nhu cầu di chuyển đô thị cao và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp giao thông xanh ngày càng rõ nét.