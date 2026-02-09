Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đánh lớn tại xứ sở vạn đảo

09-02-2026 - 19:08 PM | Doanh nghiệp

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đánh lớn tại xứ sở vạn đảo

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình mở rộng mảng xe máy điện ra quốc tế của VinFast, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của hãng tại một trong những thị trường xe máy lớn và năng động nhất thế giới.

Ngày 09/02/2026, VinFast chính thức gia nhập thị trường xe máy điện Indonesia và ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với các đại lý phân phối chiến lược đầu tiên tại quốcgia này.

Theo đó, VinFast đã ký MoU chiến lược với các đối tác đầu tiêntại Indonesia: K3, Citra Abadi Sedaya, PT. Bevos Auto Mandiri, PT. Sapta Jaya, MotorArt, PT. Sinergies Dua Kawan, PT. HINU… Đây đều là những đối tác có nền tảng lâu năm trong lĩnh vực phân phối ô tô, xe máy, sở hữu năng lực vận hành chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và có khả năng triển khai nhanh theo tiêu chuẩn của VinFast.

VinFast sẽ bắt đầu triển khai mạng lưới phân phối tại khu vực Jabodetabek - trung tâm kinh tế và đô thị lớn nhất Indonesia từ Quý II năm 2026, và sẽ mở rộng ra các khu vực khác trên toàn quốc

Tại Indonesia, VinFast dự kiến giới thiệu các dòng sản phẩm đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, cùng những mẫu xe mới sẽ tiếp tục được ra mắt. Danh mục sản phẩm được nghiên cứu, tinh chỉnh nhằm đáp ứng điều kiện khí hậu, mật độ giao thông cao tại các đô thị lớn và thói quen di chuyển của người dân Indonesia.

Trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạnglưới lên hàng trăm cửa hàng đại lý và xưởng dịch vụ trên toàn Indonesia. Mô hình phát triển được triển khai theo hướng linhhoạt, kết hợp hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, giải pháp tài chính,hạ tầng sạc và đổi pin thông qua hợp tác với đối tác chiến lược V-Green.

Trước đó, VinFast đã công bố chiến lược đưa xe máy điện ra thị trường quốc tế và ký kết hợp tác với các đại lý tại Philippines. Theo kế hoạch, trong năm 2026, VinFast sẽ đẩy nhanh mở rộng kinh doanh xe máy điện ở 5 thị trường quốc tế trọng điểm gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Đây đều là những quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn, nhu cầu di chuyển đô thị cao và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp giao thông xanh ngày càng rõ nét.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh ngạc: Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo mua máy bay nhiều thứ 2 toàn cầu

Kinh ngạc: Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo mua máy bay nhiều thứ 2 toàn cầu Nổi bật

Logistics Việt Nam trước ngưỡng cửa "siêu ngành" 280 tỷ USD: Bài toán hạ tầng và vai trò "sếu đầu đàn"

Logistics Việt Nam trước ngưỡng cửa "siêu ngành" 280 tỷ USD: Bài toán hạ tầng và vai trò "sếu đầu đàn" Nổi bật

Động thái mới nhất tại công ty sở hữu hàng loạt đất vàng sau sự xuất hiện của Geleximco

Động thái mới nhất tại công ty sở hữu hàng loạt đất vàng sau sự xuất hiện của Geleximco

13:53 , 09/02/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng quà Tết

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng quà Tết

13:49 , 09/02/2026
Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê mặt bằng bán đồ ăn

Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê mặt bằng bán đồ ăn

13:40 , 09/02/2026
Ngành thép Việt Nam 2025: Sản lượng kỷ lục tương đương 500 tòa Landmark 81, xây nhà máy thép đường sắt cao tốc duy nhất của Đông Nam Á

Ngành thép Việt Nam 2025: Sản lượng kỷ lục tương đương 500 tòa Landmark 81, xây nhà máy thép đường sắt cao tốc duy nhất của Đông Nam Á

11:09 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên