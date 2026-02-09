Động thái mới nhất tại công ty sở hữu hàng loạt đất vàng sau sự xuất hiện của Geleximco

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics - Mã: VEC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 76NQ/ĐT-HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con. Đây là quyết định đầu tư đáng chú ý đầu tiên kể từ khi nhóm cổ đông liên quan đến ông Vũ Văn Tiền nắm quyền chi phối doanh nghiệp này.

Theo nội dung nghị quyết, Viettronics sẽ góp 65 tỷ đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ để thành lập Công ty Cổ phần Viettronics Quốc tế. Pháp nhân mới có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, đặt trụ sở chính tại tầng 17, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội. Việc góp vốn được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ khi công ty con được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Viettronics cho biết việc thành lập đơn vị mới này nhằm thực hiện chủ trương của Tập đoàn Geleximco - CTCP. Đồng thời, Tổng công ty ủy quyền cho ông Tống Viết Trung làm người đại diện phần vốn góp, trực tiếp tham gia quản lý và điều hành tại Viettronics Quốc tế.

Thông tin về việc mở rộng hoạt động đầu tư diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VEC ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường UPCoM. Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 09/02/2026, thị giá VEC đạt 32.000 đồng/cổ phiếu, tăng 9,97% so với tham chiếu.

Động lực tăng giá của cổ phiếu VEC được củng cố bởi bức tranh tài chính khởi sắc. Theo Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4/2025 vừa công bố, Viettronics ghi nhận doanh thu thuần hơn 50,7 tỷ đồng. Điểm nhấn trong kỳ đến từ doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên mức 153,8 tỷ đồng, gấp hơn 42 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản doanh thu đột biến này chủ yếu đến từ 149,6 tỷ đồng lợi nhuận thoái vốn công ty liên kết. Nhờ khoản thu nhập bất thường này, Viettronics báo lãi sau thuế quý 4/2025 đạt 136,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi vỏn vẹn hơn 551 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 122,9 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán đã chuyển sang số dương 72,5 tỷ đồng.

Sức hút từ quỹ đất và hệ sinh thái

Bên cạnh sự lột xác về tài chính, Viettronics hiện thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ danh mục tài sản là quyền sử dụng đất tại nhiều vị trí trung tâm. Tại Hà Nội, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đang quản lý các khu đất tại 15 Trần Hưng Đạo (544,89 m2), 29F Hai Bà Trưng (288 m2) và dự án tại Lô 14-E5 khu đô thị mới Cầu Giấy (4.300 m2). Tại TP.HCM, doanh nghiệp hiện diện tại khu đất 197 Nguyễn Thị Minh Khai (425,52 m2) và tòa nhà VTB Green Building.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Viettronics đạt 635,4 tỷ đồng, tăng 28,6% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên 102,4 tỷ đồng nhờ dòng tiền từ hoạt động thoái vốn và kinh doanh khởi sắc. Vốn chủ sở hữu cũng được củng cố vững chắc, đạt 549,2 tỷ đồng.