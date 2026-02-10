Một 'huyền thoại' xây lắp Việt Nam bắt tay nhà thầu Trung Quốc trúng gần 1 tỷ USD tại dự án LNG dự kiến cung cấp khoảng 10 tỷ kWh điện mỗi năm

Ngày 9/2/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban QLDA Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu EPC (Thiết kế – Cung cấp thiết bị – Thi công xây dựng – Thử nghiệm, nghiệm thu) của Dự án thành phần 1 (Nhà máy điện) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Quảng Trạch II với tổng giá trị hợp đồng là hơn 25.202 tỷ đồng (bao gồm 639,8 triệu USD và 8.341 tỷ đồng).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị do EVN làm Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện.

Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII với quy mô công suất 1.612,8 MW (2x806,4 MW), áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại.

Toàn bộ Dự án bao gồm 2 Dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư là: 40.123 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG: có tổng mức đầu tư dự kiến: 11.800 tỷ đồng. Dự án được đồng tài trợ bởi nhóm 4 ngân hàng thương mại trong nước Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Theo hợp đồng EPC được ký kết, Liên danh nhà thầu thực hiện Hợp đồng gói thầu EPC gồm Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc (POWERCHINA) và Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA).

Lilama từng là 'huyền thoại' xây lắp một thời của Việt Nam. Các thành tích tiêu biểu tạo nên thương hiệu Lilama bao gồm việc trở thành Tổng thầu EPC nội địa đầu tiên thực hiện dự án nhiệt điện quy mô lớn (Uông Bí 300MW), làm chủ công nghệ tự chế tạo thiết bị áp lực cho các nhà máy lớn như Vedan và Chinfon Hải Phòng thay vì nhập khẩu.

Lilama cũng thực hiện thành công hợp đồng xuất khẩu thiết bị thu ngoại tệ đầu tiên tại dự án Xi măng Nghi Sơn, và đặc biệt là việc vượt qua các nhà thầu Nhật Bản để thắng thầu dự án Nhơn Trạch 2 với giá thấp hơn 100 triệu USD trong khi vẫn đảm bảo lợi nhuận và chất lượng quốc tế, từ đó giúp tổng công ty được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.﻿

POWERCHINA là một tập đoàn quốc tế đã có kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự trong khu vực và trên thế giới. Còn Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) là một trong những nhà thầu EPC lớn của Việt nam trong lĩnh vực năng lượng với nhiều thập kỷ kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, phức tạp.

Liên danh nhà thầu EPC sẽ thực hiện trọn gói các công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và bàn giao nhà máy. Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu lựa chọn công nghệ từ một trong những nhà cung cấp tuabin khí hàng đầu thế giới là General Electric Vernova (Mỹ).

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ kWh điện mỗi năm cho Hệ thống điện quốc gia.