Đề xuất Hãng hàng không trễ chuyến bay 3 tiếng phải hoàn tiền, trễ 6 tiếng phải lo chỗ ngủ

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng, dự thảo Nghị định về vận tải hàng không đang được lấy ý kiến đã đưa ra những quy định chi tiết nhằm siết chặt trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không trong các trường hợp chậm, hủy chuyến.

Đáng chú ý, dự thảo phân định rõ các mốc thời gian chậm chuyến để áp dụng mức bồi thường và hỗ trợ tương ứng, thay vì quy định chung chung như trước đây.

Cụ thể, một chuyến bay được xác định là bị chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ. Ngay khi phát sinh tình huống chậm chuyến, hãng hàng không có nghĩa vụ thông báo, xin lỗi và cập nhật thời gian khởi hành mới với tần suất 30 phút một lần.

Đối với các chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ ăn uống hoặc cung cấp voucher tương đương, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi hành trình miễn phí để hành khách đến được điểm cuối nếu có yêu cầu.

Quy định trở nên nghiêm ngặt hơn đối với các chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên. Trong trường hợp này, nếu hành khách không đồng ý với phương án chuyển đổi hành trình hoặc thời gian khởi hành mới, doanh nghiệp hàng không buộc phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng.

Đây được xem là một biện pháp kinh tế mạnh tay nhằm buộc các hãng bay phải tối ưu hóa quy trình vận hành để đảm bảo tỷ lệ đúng giờ.

Với các chuyến bay chậm trên 4 giờ, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ hoàn tiền của mức 3 giờ, doanh nghiệp hàng không còn phải thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã xác nhận chỗ. Mức bồi thường, phương thức và thời hạn chi trả cụ thể sẽ được cơ quan quản lý quy định chi tiết trong văn bản hướng dẫn thi hành.

Đặc biệt, trách nhiệm của hãng hàng không sẽ mở rộng sang vấn đề lưu trú khi thời gian chậm chuyến kéo dài từ 6 giờ trở lên. Dự thảo quy định, nếu sự việc xảy ra vào ban ngày (từ 7h00 đến trước 22h00), hãng phải bố trí nơi nghỉ phù hợp tại cảng hàng không.

Trong trường hợp chậm chuyến kéo dài qua đêm (từ 22h00 hôm trước đến 7h00 sáng hôm sau), doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc đưa ra giải pháp thay thế được hành khách chấp thuận.

Các quy định về bồi thường và hỗ trợ nêu trên áp dụng cho hành khách có vé đã xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay theo đúng giờ quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ các quy chế này không áp dụng cho các chuyến bay charter hoặc không mở bán công khai. Việc chuẩn hóa các quy định này được kỳ vọng sẽ tạo ra khung pháp lý minh bạch, bảo vệ quyền lợi tài chính của người tiêu dùng trước tình trạng chậm chuyến đang diễn biến phức tạp trong thời gian qua.