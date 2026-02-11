Thương hiệu đồ thể thao 100 năm tuổi vừa chính thức nộp đơn xin phá sản, đang cân nhắc bán toàn bộ 220 cửa hàng

Đơn vị vận hành hệ thống cửa hàng của Eddie Bauer tại Mỹ và Canada vừa chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản, với lý do doanh số sụt giảm và các vấn đề không thể tháo gỡ trong chuỗi cung ứng. Công ty nộp đơn theo Chương 11 (Chapter 11) tại Tòa án Quận New Jersey, cho biết đang tìm kiếm phương án bán một phần hoặc toàn bộ khoảng 220 cửa hàng Eddie Bauer tại Mỹ và Canada.

Eddie Bauer, có trụ sở tại bang Washington, cho biết doanh số từng tăng mạnh sau đại dịch Covid-19, khi người tiêu dùng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, sự thay đổi trong thị hiếu, gia tăng lạm phát và mức thuế quan cao hơn đã làm xói mòn biên lợi nhuận, cuối cùng ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của công ty.

Eddie Bauer, thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng với áo khoác lông ngỗng và trang phục dã ngoại, được thành lập bởi một doanh nhân cùng tên. Năm 1923, sau khi bị hạ thân nhiệt trong một chuyến câu cá mùa đông tại bang Washington, ông đã tự thiết kế áo khoác lông vũ cho mình và bạn bè. Thiết kế này sau đó được cấp bằng sáng chế, và công ty phát triển từ một cửa hàng nhỏ thành doanh nghiệp bán hàng có tầm ảnh hưởng toàn quốc.

Năm 1963, khi James W. Whittaker trở thành người Mỹ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, ông đã mặc một chiếc áo parka của Eddie Bauer. Trong Thế chiến II, các sản phẩm may mặc và túi ngủ của hãng cũng là trang bị tiêu chuẩn của Không lực Lục quân Mỹ.

Đến năm 2002, công ty sở hữu khoảng 500 cửa hàng quần áo tại Mỹ, Đức và Nhật Bản. Hãng cũng hợp tác với nhiều nhãn thời trang khác như Buck Mason và Homme Femme, nhằm kết hợp phong cách ngoài trời với thời trang đường phố thường ngày.

Theo Reuters, Eddie Bauer từng nhiều lần rơi vào tình trạng phá sản và tái cấu trúc kể từ cuối những năm 1990; lần đầu tiên diễn ra vào năm 2003 và lần thứ hai diễn ra vào năm 2009. Công ty phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng vật lý, thay đổi chủ sở hữu và mô hình kinh doanh để tồn tại - minh chứng cho một trong những chuỗi bán lẻ Mỹ không thể thích nghi kịp với sự thay đổi của thị hiếu người tiêu dùng, sự trỗi dậy của thương mại điện tử và áp lực chi phí mặt bằng tại các trung tâm mua sắm.

Các nhà phân tích được Reuters dẫn lời cho rằng, trường hợp của Eddie Bauer phản ánh những khó khăn mang tính hệ thống, chứ không đơn thuần là sai lầm cá biệt. Trong giai đoạn bùng nổ của bán lẻ Mỹ thế kỷ XX, các chuỗi như Eddie Bauer mở rộng nhanh dựa trên mạng lưới cửa hàng vật lý và lưu lượng khách tại trung tâm thương mại. Khi mô hình này suy yếu, gánh nặng chi phí thuê mặt bằng và tồn kho đã nhanh chóng trở thành điểm nghẽn.

“Eddie Bauer đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản lần 3 theo Chương 11, với các nguồn tin cho biết nhà bán lẻ này sẽ đóng cửa khoảng 200 cửa hàng trên khắp Bắc Mỹ”, theo bài viết ngày 29/1 của tờ WWD.

Ông Neil Saunders, Giám đốc điều hành của GlobalData cho rằng Eddie Bauer là một thương hiệu đang gặp nhiều vấn đề.

“Sau khi ghé khá nhiều cửa hàng Eddie Bauer, tôi thực sự không hiểu điểm khác biệt của chúng là gì. Cửa hàng chất đầy sản phẩm, khó mua sắm và không mang lại đủ cảm hứng. Gần như không có câu chuyện thương hiệu. Điều đó không thể chấp nhận được trong một phân khúc đồ dã ngoại vốn đang trầm lắng và đầy những thương hiệu đổi mới, vận hành các cửa hàng rất xuất sắc”, ông Saunders viết trên RetailWire.

Động thái nộp đơn phá sản của Eddie Bauer diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà bán lẻ Mỹ cũng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Không ít doanh nghiệp đã thu hẹp hoạt động để tập trung vào các mảng kinh doanh hiệu quả hơn, trong lúc đối mặt với bất ổn toàn cầu và chuỗi cung ứng gián đoạn.

Đầu năm nay, Amazon cho biết sẽ đóng cửa các cửa hàng vật lý và tập trung mở rộng mảng giao thực phẩm cũng như chuỗi siêu thị Whole Foods Market. Trong khi đó, Saks Global, tập đoàn bách hóa cao cấp lớn nhất nước Mỹ, công ty mẹ của Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus và Bergdorf Goodman, cũng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng Một.

Tuy vậy, Reuters cũng nhấn mạnh rằng khủng hoảng bán lẻ không đồng nghĩa với sự chấm dứt của cửa hàng vật lý. Thay vào đó, ngành bán lẻ đang trải qua một quá trình “tái định hình”. Các doanh nghiệp biết thu hẹp quy mô hợp lý, kết hợp chặt chẽ giữa trực tuyến và ngoại tuyến, tập trung vào trải nghiệm khách hàng thay vì chỉ mở rộng số lượng cửa hàng, vẫn có khả năng tồn tại.

Theo: Reuters, The NY Times



