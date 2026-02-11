Novaland tuyển dụng thêm 15.000 lao động để triển khai dự án hơn 1.000 ha

Theo Báo Đồng Nai, ngày 11/2, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh và Sở Nội vụ đề xuất phối hợp tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm phục vụ các dự án tại Khu đô thị sinh thái Aqua City.

Theo Novaland, doanh nghiệp hiện đang triển khai Khu đô thị sinh thái Aqua City tại phường Long Hưng và phường Tam Phước. Trong giai đoạn thi công cao điểm và đưa các hạng mục vào vận hành, các dự án cần một lực lượng lao động rất lớn, đa dạng ngành nghề như: kỹ sư, giám sát, công nhân kỹ thuật xây dựng; nhân sự quản lý dự án; vận hành - bảo trì; dịch vụ - tiện ích đô thị; an ninh, cảnh quan, vệ sinh môi trường và nhiều vị trí hỗ trợ khác. Tổng nhu cầu tuyển dụng dự kiến khoảng 15.000 người.

Novaland đề xuất phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm quảng bá các vị trí đang cần tuyển cho dự án Aqua City. Tập đoàn mong muốn ưu tiên sử dụng nguồn lao động tại chỗ.

Aqua City là dự án bất động sản lớn nhất tỉnh Đồng Nai với quy mô hơn 1.000 ha. Đến nay, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao cho khách hàng, nhiều hộ dân đã vào sinh sống; gần 2.400 sản phẩm đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Trước đó, Novaland cho biết dự án Aqua City, tiến độ xây dựng được tăng tốc với hàng ngàn công nhân, ngày ba ca thi công hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và nhà ở tại các phân khu River Park 2, Ever Green 2 và Đảo Phượng Hoàng, đồng thời đưa vào vận hành nhiều tiện ích mới như: khu vui chơi NovaDreams Magic House, các thương hiệu F&B tại TTTM NovaMall, loạt tiện ích thể thao – giải trí tại Citigym Lifestyle Center…

Dự kiến trong năm 2026, dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ; giai đoạn 2026-2027 sẽ bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm cho khách hàng.