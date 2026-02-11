Sau ô tô, VinFast rót 13.000 tỷ xây nhà máy 1 triệu xe máy điện, xe cho người khuyết tật... tại Hà Tĩnh, chạy ngay quý sau

Tỉnh Hà Tĩnh vừa kết thúc lấy ý kiến cho dự án "Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh" với vốn đầu tư 13.254,6 tỷ đồng. Đây là dự án mới được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu trong năm 2026. Chủ đầu tư là CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

﻿Trong 13.254,6 tỷ đồng này, vốn góp của VinFast là 3.976,4 tỷ đồng, vốn huy động là 9.278,2 tỷ đồng.

﻿Dự án có quy mô diện tích 64,09 ha, sản xuất các loại xe mô tô, xe máy, xe đạp và xe cho người khuyết tật, xây dựng nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hỗ trợ sản xuất xe máy điện, xe đạp điện.

Công suất thiết kế là 1 triệu xe cho năm 2026 và﻿ gấp đôi lên 2 triệu xe từ cuối năm 2026.

﻿Con số 1 triệu xe này cao hơn khoảng 2,5 lần so với kết quả VinFast bán được 406.453 xe máy tại Việt Nam trong năm 2025, cho thấy kỳ vọng "khổng lồ" của VinFast.

﻿Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố kết quả năm 2025 cho 5 thành viên gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM, Yamaha là 2,62 triệu xe. Như vậy, con số 2 triệu xe của VinFast tương đương khoảng 2/3 phần lớn thị trường xe máy Việt Nam (VinFast và VAMM).

﻿Theo kế hoạch, VinFast muốn vận hành nhà máy này ngay từ quý tiếp theo năm nay.

﻿Đáng chú ý, với việc sử dụng nhiều robot, nhà máy sẽ chỉ có nhu cầu lao động khoảng 4.029 người, gồm 66 quản lý, 139 kỹ thuật viên, 1.325 công nhân lành nghề, 2.495 lao động phổ thông, và 4 nhân viên hỗ trợ. Nhà máy dự kiến hoạt động 280 ngày/năm.

﻿Tại dự án này, nhiều khả năng VinFast sẽ ra mắt màu sơn mới cho các sản phẩm của mình là cam (orange), tương tự như iPhone của Apple cũng vừa xuất hiện màu cam.

Hiện tại, ở Hà Tĩnh, một dự án lớn của Vingroup là nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast. Tổng kết năm 2025, nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đã đi vào vận hành, sản xuất 22.000 ô tô điện sau 4 tháng đi vào vận hành, đóng góp vào việc giữ nhịp tăng trưởng cho chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được khởi công vào ngày 29/06/2025 tại Khu Kinh tế Vũng Áng, chỉ sau chưa đầy 7 tháng khởi động dự án. Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm.

