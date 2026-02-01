Theo báo cáo chiến lược tháng 2/2026 của SSI Research, kết quả kinh doanh quý 4/2025 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đạt mức cao nhất kể từ quý 1/2021.

Doanh thu toàn thị trường ghi nhận mức tăng mạnh 26,5% so với cùng kỳ trong quý 4/2025, cao vượt trội so với mức tăng 10,6% của 9 tháng đầu năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tăng 49% so với cùng kỳ trên cả ba sàn và 44,7% so với cùng kỳ trên HOSE, cho thấy sự tăng tốc rõ nét so với mức tăng lần lượt 27,7% và 21,8% của 9 tháng đầu năm 2025.



Ngành Ngân hàng và Bất động sản tiếp tục là hai động lực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng lợi nhuận, với lợi nhuận ròng lần lượt tăng 21% và 183% trong quý 4/2025.

Hai nhóm ngành này chiếm khoảng 70% mức tăng tuyệt đối về lợi nhuận của toàn thị trường trong quý.

Bên cạnh đó, nhiều ngành khác cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể, bao gồm Dầu khí với mức tăng mạnh 267% (chủ yếu nhờ BSR), Dịch vụ tài chính (tăng 89%), Bán lẻ (tăng 134%) và Vật liệu (tăng 35%).

Ở chiều ngược lại, một số ngành ghi nhận kết quả kém tích cực như Hóa chất (chịu tác động chủ yếu từ GVR và DGC) và Bảo hiểm (do phát sinh chi phí bồi thường lớn liên quan đến tình hình bão lũ trong giai đoạn tháng 10–11).﻿

Theo SSI Research, mặc dù việc tăng trưởng lợi nhuận lan tỏa trên diện rộng, đà tăng trên HOSE vẫn mang tính tập trung cao.

10 cổ phiếu, bao gồm NVL, các cổ phiếu liên quan đến Vingroup (VIC, VHM, VRE), nhóm năng lượng (BSR, PGV) và một số ngân hàng lớn (BID, VPB, TCB, MBB), đã đóng góp tới 83% mức tăng lợi nhuận ròng trong quý.

Nếu loại trừ 10 cổ phiếu này, lợi nhuận quý 4/2025 trên HOSE chỉ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Thông tin về triển vọng TTCK Việt Nam tháng 2, SSI cho biết cơ hội đầu tư khá hấp dẫn trong tháng tới.

Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh giai đoạn Tết là tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% khả năng tăng trong hai tuần sau Tết.

Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng lợi nhuận tích cực cho năm 2026. Một số doanh nghiệp trong nhiều ngành như ngân hàng, bán lẻ và bất động sản đã bắt đầu công bố kế hoạch sơ bộ, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20-30% trong năm 2026. Việc lãi suất qua đêm hạ nhiệt trong tuần gần đây cũng có thể hỗ trợ tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

