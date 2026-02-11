Đèo Cả muốn thành lập xí nghiệp quản lý, vận hành cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Đèo Cả đã có quyết định thành lập chi nhánh Xí nghiệp quản lý, vận hành đường cao tốc Chí Thạnh- Vân Phong.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Đèo Cả, MCK: HHV) vừa ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 9/2/2026 thông qua thành lập Xí nghiệp Quản lý, vận hành Đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Chi nhánh Đèo Cả tại Đắk Lắk.

Người đứng đầu Chi nhánh là ông Võ Ngọc Trung- Giám đốc Xí nghiệp. Nội dung hoạt động của Chi nhánh gồm: thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các hạng mục kết cấu hạ tầng giao thông thuộc tuyến cao tốc Chí Thạnh -Vân Phong và thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo ủy quyền của Công ty tại từng thời điểm.

Hình thức hạch toán của Chỉ nhánh là hạch toán phụ thuộc.

Cùng chiều diễn biến, Đèo Cả cũng thông qua việc thành lập chi nhánh tại Gia Lai với tên gọi: Xí nghiệp Quản lý, vận hành Đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Chi nhánh này cũng do ông Vũ Ngọc Trung đảm nhiệm vị trí Giám đốc.

Chi nhánh này có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các hạng mục kết cấu hạ tầng giao thông thuộc tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; và thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo ủy quyền của Đèo Cả tại từng thời điểm.

Trong một diễn biến khác, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đang triển khai chào bán hơn 49,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được điều chỉnh từ 6/1/2026 đến 6/2/2026, thay vì tới 27/1/2026 như trước đó. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cũng được kéo dài từ 6-30/1/2026, thay vì tới 23/1/2026.

Lý do điều chỉnh là tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông có thêm thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán.

Nếu đợt phát hành thành công, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.974,3 tỷ đồng lên gần 5.472 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả dự kiến thu về khoảng hơn 497,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

Đèo Cả muốn thành lập xí nghiệp quản lý, vận hành cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong- Ảnh 1.

Nguồn: HHV

Trong đó, Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là doanh nghiệp thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức hợp đồng BOT.


Theo PV

An ninh tiền tệ

