11-02-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

SSI: Xác suất sóng tăng sau Tết tới 75%, chỉ ra 9 ‘món hời’

Dù thị trường đang có nhịp chững lại, dữ liệu lịch sử lại chỉ ra xác suất bứt phá ngay sau Tết lên tới 75%, mở ra cơ hội tích lũy loạt cổ phiếu đầu ngành đang ở vùng định giá thấp.

Báo cáo chiến lược tháng 2/2026 của SSI Research nhận định, diễn biến trầm lắng hiện tại là bước đệm cần thiết trước khi bước vào chu kỳ mới. Dữ liệu thống kê quá khứ đang ủng hộ kịch bản tích cực này với xác suất thị trường tăng điểm trong hai tuần ngay sau Tết lên tới 75%.

Cơ sở cho kỳ vọng này càng được củng cố khi VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 khoảng 13 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử 10 năm. Đây được xem là "vùng trũng" định giá hấp dẫn để dòng tiền thông minh nhập cuộc đón đầu sóng tăng trưởng.

Tâm điểm của dòng tiền đang hướng về nhóm bán lẻ và hàng tiêu dùng, nơi sở hữu câu chuyện tăng trưởng rõ nét từ các chính sách vĩ mô. Nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) với mức P/E dự phóng năm 2026 hấp dẫn ở mức 11,3 lần. Triển vọng của PNJ đến từ kỳ vọng hưởng lợi lớn từ quá trình tự do hóa thị trường vàng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung nguyên liệu.

Cùng trong nhóm bán lẻ, Thế giới Di động (MWG) đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 14,2 lần, mức định giá hợp lý để đón đầu chu kỳ thay thế thiết bị công nghệ và sự phổ biến của các ứng dụng AI.

Ở chiều phòng thủ, Masan Group (MSN) và Vinamilk (VNM) tiếp tục đóng vai trò trụ cột với mức P/E dự phóng lần lượt là 22,9 lần và 15,9 lần, phù hợp cho chiến lược nắm giữ dài hạn nhờ dòng tiền ổn định.

Bên cạnh nhóm tiêu dùng, khối sản xuất và vật liệu xây dựng đang lộ diện những "món hời" thực sự khi nhiều mã đầu ngành giao dịch dưới mức P/E 10 lần.

Ở nhóm vật liệu xây dựng, "Vua thép" Hòa Phát (HPG) cũng đang ở vùng giá rẻ với P/E dự phóng 9,8 lần . Mức định giá này chưa phản ánh hết tiềm năng khi dự án Dung Quất 2 đi vào vận hành và các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng . Bên cạnh đó, Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) cũng là lựa chọn sáng giá với P/E dự phóng 10,5 lần

Đáng chú ý, khối sản xuất công nghiệp đang lộ diện cặp đôi "món hời" với mức định giá hấp dẫn là Đạm Cà Mau (DCM) và Cao su Phước Hòa (PHR).

Cụ thể, DCM đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2026 chỉ 9,6 lần, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi chính sách hoàn thuế GTGT đầu vào và đà phục hồi của giá Urê .

Song hành là PHR với P/E dự phóng 12,1 lần, sở hữu tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong năm 2026 nhờ nguồn thu từ chuyển nhượng đất khu công nghiệp .

Tại nhóm tài chính, Ngân hàng Quân đội (MBB) đang thiết lập mặt bằng định giá thấp kỷ lục với P/E dự phóng 2026 chỉ 7,2 lần. Mức định giá này được đánh giá là rất thấp đối với một ngân hàng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

