Sau năm 2025 bứt phá, nhà bán lẻ Việt đặt mục tiêu mở mới 1.000–1.500 cửa hàng trong năm 2026

Trong bối cảnh đó, WinCommerce, công ty vận hành chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN, ghi dấu ấn với tăng trưởng doanh thu hai chữ số, mở rộng mạng lưới kỷ lục và đặt mục tiêu tăng tốc trong giai đoạn tiếp theo.

Ngành bán lẻ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Ranh giới giữa mua sắm truyền thống và hiện đại không còn bó hẹp ở các đô thị lớn mà đang lan nhanh về vùng ven và khu vực nông thôn. Sự chuyển dịch này không chỉ đến từ nhu cầu tiện lợi, mà còn phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng: người mua ngày càng ưu tiên những điểm bán có cam kết rõ ràng về nguồn gốc hàng hóa, chất lượng ổn định và trải nghiệm mua sắm văn minh.

Sức mua nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột của tăng trưởng kinh tế, tạo nền tảng cho quá trình tái cấu trúc kênh phân phối. Dù kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 19% tổng thị trường, dư địa tăng trưởng trung hạn vẫn còn rất lớn, đặc biệt khi niềm tin và sự minh bạch dần trở thành tiêu chí lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các chuyển động về chính sách cũng đang thúc đẩy tiến trình này diễn ra một cách có hệ thống hơn. Việc triển khai Nghị định 70/2025/NĐCP về hóa đơn điện tử hay các chương trình nâng tầm hàng Việt theo Quyết định 2269/QĐ-BCT đang góp phần tăng cường tính minh bạch của thị trường. Đây là những lợi thế cho các doanh nghiệp đã sớm chuẩn hóa quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng.

WinCommerce và bài toán mở rộng gắn liền với hiệu quả

Trong bối cảnh đó, WinCommerce (công ty thành viên của Masan và là đơn vị vận hành chuỗi WinMart/WinMart+/WiN) đang theo đuổi chiến lược mở rộng quy mô song song với nâng cao hiệu quả vận hành. Thay vì tập trung vào các “lõi đô thị” vốn đã bão hòa, hệ thống này từng bước mở rộng độ phủ về vùng ven và nông thôn, nơi nhu cầu tiếp cận bán lẻ hiện đại đang gia tăng nhanh.

Chiến lược này được phản ánh rõ nét qua kết quả kinh doanh năm 2025. Theo báo cáo cập nhật năm 2025 của WinCommerce, doanh thu thuần của chuỗi bán lẻ này đạt xấp xỉ 39.000 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2024, vượt xa kịch bản tăng trưởng đề ra. Riêng tháng 12/2025, doanh thu đạt 3.557 tỷ đồng, tăng 19,0% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua cải thiện rõ rệt trong mùa cao điểm cuối năm.

Không chỉ tăng trưởng về doanh thu, hiệu quả vận hành tại các cửa hàng hiện hữu cũng được cải thiện. Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) trong cả năm 2025 đạt 9,0%, phản ánh chất lượng tăng trưởng không chỉ đến từ mở mới mà còn từ việc tối ưu hoạt động của mạng lưới sẵn có.

Năm 2025 còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của WinCommerce về hiệu quả tài chính khi kết quả tăng trưởng bắt đầu được hiện thực hóa bằng lợi nhuận cụ thể. Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, WinCommerce ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 501 tỷ đồng, tăng gấp 86,6 lần so với cùng kỳ, trong khi doanh thu đạt 38.979 tỷ đồng, tăng 18,3%. Đáng chú ý, hơn 90% cửa hàng mở mới đã nhanh chóng vượt điểm hòa vốn EBITDA, cho thấy chiến lược mở rộng gắn với kỷ luật vận hành và kiểm soát chi phí đang phát huy hiệu quả.

Mở rộng mạng lưới kỷ lục, nông thôn trở thành động lực chính

Năm 2025 cũng ghi nhận tốc độ mở rộng mạng lưới cao nhất kể từ khi Masan bắt đầu vận hành WinCommerce vào năm 2019. Trong cả năm, hệ thống đã mở mới 764 cửa hàng, vượt mức mục tiêu kịch bản cao. Đáng chú ý, 602 cửa hàng trong số này là mô hình WinMart+ Nông thôn.

Tính đến cuối năm 2025, WinMart/WinMart+ đạt gần 4.600 cửa hàng trên toàn quốc, với mạng lưới tập trung chủ yếu tại miền Bắc và miền Trung – hai khu vực đóng góp tới 98% số cửa hàng mở mới trong năm. Việc ưu tiên mở rộng tại các địa bàn này giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận giữa người tiêu dùng nông thôn và các chuẩn mực mua sắm hiện đại, đồng thời tận dụng lợi thế “sân nhà” về quy mô và mật độ mạng lưới.

Quan trọng hơn, quá trình mở rộng được thực hiện với kỷ luật tài chính rõ ràng. Theo báo cáo, 90,3% số cửa hàng mở mới trong năm 2025 đã vượt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng, cho thấy mô hình mở rộng không chỉ nhanh mà còn bền vững về mặt hiệu quả.

“ Chúng tôi có một mô hình kinh doanh thành công, mô hình tài chính hiệu quả, cửa hàng mở mới có lời. Chuyện bây giờ chỉ là mở rộng càng nhanh càng tốt”, ông Phan Nguyễn Trọng Huy – Giám đốc tài chính (CFO) WinCommerce cho biết.

Năm 2026, WinCommerce đặt mục tiêu mở mới từ 1.000 - 1.500 cửa hàng. “Chúng tôi sử dụng mô hình để đánh giá và cho điểm từng vị trí dựa trên dữ liệu tiêu dùng GT và các thông tin dân cư, nhân khẩu học khác được công khai trên thị trường. Điều này giúp mở mới đúng nơi, đúng thời điểm và hiệu quả hơn. Đây cũng là lợi thế mà hiện tại chỉ chúng tôi sở hữu” , CFO WCM cho biết.

Hiện đại hóa bán lẻ và triển vọng dài hạn

Một trong những điểm tựa quan trọng cho chiến lược tăng trưởng của WinCommerce nằm ở khả năng làm chủ chuỗi cung ứng nhờ lợi thế từ chuỗi cung ứng Supra do Masan xây dựng. Với hệ thống 18 kho thường và kho lạnh, chuỗi đang gia tăng mức độ tự chủ, từ đó hỗ trợ việc kiểm soát chi phí hàng hóa và nâng cao tỷ lệ hiện diện hàng trên kệ. Khả năng làm chủ một phần chuỗi cung ứng được xem là giải pháp giúp tối ưu hóa giá thành và đảm bảo sự đồng nhất về trải nghiệm khách hàng – một lộ trình mà các chuỗi bán lẻ lớn trong khu vực như CPAll hay Alfamart từng triển khai để củng cố vị thế tại thị trường nội địa.

Nhìn tổng thể, hành trình mở rộng của WinCommerce không chỉ là câu chuyện tăng trưởng số lượng cửa hàng hay doanh thu. Quan trọng hơn, hệ thống này đang góp phần thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa các khu vực, đưa các trải nghiệm mua sắm hiện đại trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người Việt.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn chính quy hóa sâu hơn, những doanh nghiệp có khả năng thấu hiểu hành vi tiêu dùng, kiểm soát tốt chuỗi cung ứng và mở rộng hiệu quả được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt. Với nền tảng đã được xây dựng trong năm 2025, WinCommerce đang cho thấy vị thế của một nhà bán lẻ Việt theo đuổi tăng trưởng bền vững, gắn liền với tiến trình hiện đại hóa tiêu dùng và bán lẻ tại Việt Nam.