Thị trường Proptech Việt Nam: Các startup công nghệ bất động sản đang xoay trục tìm kiếm "dữ liệu sạch"

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), quy mô thị trường địa ốc dự kiến đạt 1.232 tỷ USD vào năm 2030, chiếm 22% tổng tài sản nền kinh tế. Thống kê từ FinREI Investment cho thấy, tính đến năm 2023, thị trường Proptech Việt Nam được định giá khoảng 512,4 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của thị trường này được dự báo đạt 18,7% trong giai đoạn 2024–2029.

Hiện tại, thị trường có khoảng 156 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 80% là startup nước ngoài hoặc có vốn đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, sự sụp đổ của Propzy vào tháng 9/2022 – startup từng gọi vốn thành công 37 triệu USD từ SoftBank Ventures Asia và Gaw Capital – đã đánh dấu bước ngoặt về mô hình tăng trưởng của toàn ngành.

Trong bối cảnh thị trường chuyển dịch, hệ sinh thái MOSO chính thức ra mắt vào ngày 30/1/2026. Đơn vị này được vận hành bởi ông Thuận Nguyễn, nhà sáng lập Loan Factory tại Mỹ.

Ảnh: Grand Opening MOSO

Theo dữ liệu tài chính năm 2025, hệ thống Loan Factory tại Mỹ đang quản lý mạng lưới 2.400 chuyên viên tín dụng, giải ngân thành công hơn 3,5 tỷ USD trong một năm. Lũy kế từ năm 2008 đến nay, hệ thống này đã xử lý tổng cộng 16,6 tỷ USD giá trị khoản vay. Công nghệ nền tảng của MOSO được phát triển bởi Moso Software, hiện đang được sử dụng bởi hơn 140 nhà môi giới tại Mỹ.

Ông Thuận Nguyễn - Founder Loan Factory và MOSO VN

Dù hướng tới "dữ liệu sạch", mô hình này đối mặt với không ít rào cản khi áp dụng tại Việt Nam. Thách thức lớn nhất là thói quen giấu địa chỉ của môi giới, cùng với đó là hệ thống dữ liệu quy hoạch chưa đồng bộ khiến chi phí xác minh thông tin tăng cao.

Về bài toán tài chính để trụ lại ở một thị trường Việt Nam cạnh tranh khắc nghiệt, ông Thuận Nguyễn thẳng thắn chia sẻ chiến lược đi đường dài. " Công ty định hướng rồi, chắc chắn sẽ lỗ trong vòng ít nhất là 1 tới 2 năm. Mục tiêu hiện tại không phải là kiếm tiền mà là xây dựng niềm tin, giúp người mua và người bán thực gặp được nhau" , nhà sáng lập khẳng định.

Dữ liệu sơ bộ từ Google Analytics cho thấy nền tảng tại Việt Nam đang có khoảng 15.000 lượt người dùng truy cập hàng tuần trong giai đoạn đầu vận hành.﻿

Nguồn lực để duy trì hoạt động trong giai đoạn đầu được bảo trợ từ hệ thống tài chính tại Mỹ. Thay vì thu phí đăng tin như các trang rao vặt, doanh nghiệp hoạch định nguồn thu tương lai đến từ hoa hồng giao dịch thành công và các dịch vụ tài chính đi kèm.