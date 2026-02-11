Những "cỗ máy in tiền" của phú bà Hannah Olala: Trải dài từ mỹ phẩm, spa đến truyền thông mạng xã hội

Hôm 10/2, Công ty Cổ phần Skinetiq do ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyen (còn được biết đến với tên gọi Hanah Olala) công bố bán 75% cổ phần cho Marico South-East Asia Corporation (MSEA) – công ty con của Tập đoàn Mario. Mức định giá vốn chủ sở hữu của Skinetiq là 350 crore rupee (khoảng 40,7 triệu USD).

Công ty Cổ phần Skinetiq được thành lập năm 2020, chuyên phát triển và phân phối các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp theo mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C), tối ưu hóa bán hàng qua các nền tảng số như TikTok, sàn thương mại điện tử và website. Công ty sở hữu thương hiệu dưỡng da Candid (sản xuất tại Kolmar Hàn Quốc) và phân phối độc quyền thương hiệu sản phẩm cao cấp Murad (thuộc Unilever).

Trong năm 2025, Skinetiq ghi nhận doanh thu 152 tỷ đồng, cùng biên lợi nhuận EBITDA ổn định ở mức xấp xỉ 20%.

Hannah Olala tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984 tại Buôn Ma Thuột. Cô định cư Mỹ từ nhỏ, tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học City University of New York.

Năm 2011, cô về nước, theo đuổi lĩnh vực làm đẹp, trở thành một trong những chuyên gia có sức ảnh hưởng trong ngành. Cô từng giữ chức vụ Brand Manager (Quản lý thương hiệu) cho 23 thương hiệu mỹ phẩm cao cấp và General Manager cho VinDS Beauty. Cô nổi tiếng với việc hợp tác cùng các tập đoàn lớn như L'Oréal, Shiseido, Estée Lauder.

Các nhãn hàng Hannah Olala hợp tác và các thương hiệu riêng của cô.

Ngoài Công ty Cổ phần Skinetiq, Hannah Olala và chồng là Nguyễn Khắc Hiếu còn sở hữu Công ty CP TMDV EZS. Thông tin trên website thương mại điện tử của công ty EZS với tên miền hannaholala.com ghi nhận công ty đang phân phối nhiều thương hiệu mỹ phẩm cao cấp như Karose, The Whoo, SK-II, CNP, Ohui, Sulwhasoo, Anessa…

Không chỉ vậy, thông tin trên website cho thấy EZS cũng kinh doanh 3 mảng dịch vụ khác:

Olala Home: Thương hiệu thời trang chuyên về đồ ngủ được Hannah sáng lập từ năm 2019. Giá bán dao động từ 500 – 1 triệu đồng/bộ.

DIYOU Medi Sapa: Spa Y tế được Hannah sáng lập năm 2019 chuyên về điều trị da chuyên sâu cho các vấn đề như nám, nếp nhăn, lão hóa da, triệt lông vĩnh viễn.

Sassi Hair Salon: Salon chăm sóc tóc định vị ở phân khúc cao cấp, với thương hiệu chăm sóc tóc Keratase.

Hannah Olala cũng là một KOL thường xuyên được mời tham gia nhiều sự kiện của các nhãn hàng.

Hannah Olala cũng là một trong những người tiên phong tạo ra các chương trình tiếp thị liên kết (affiliate) đa nền tảng.

Hệ sinh thái MCN Olala (Multi-Channel Network) do Hannah Olala làm CEO là một tổ chức chuyên sâu về làm đẹp, thời trang và phong cách sống. Hệ sinh thái này cũng thực hiện các chương trình tiếp thị liên kết (affiliate) trên sàn thương mại điện tử, và được biết đến rộng rãi thông qua các hoạt động xây dựng uy tín, review sản phẩm chuyên sâu của Hannah trên Facebook, TikTok.

Bên cạnh đó, sau 15 năm tham gia vào ngành làm đẹp, Hannah Olala trở thành một KOL nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook và hơn 1,9 triệu lượt follow trên TikTok. Cô thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện lớn của nhiều thương hiệu tên tuổi.

Tên tuổi của cô còn được gắn liền với biệt danh "phú bà" vì khả năng kinh doanh và cuộc sống sang chảnh. Hiện, cô đang sống trong căn penthouse 600m2 tại chung cư cao cấp ở TP.HCM. Cô từng gây chú ý khi quyên góp 1 triệu USD cho UNICEF Việt Nam vào tháng 5/2024 để hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là các bé gái.