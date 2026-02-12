Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty quản lý tài sản top đầu Singapore và Úc cam kết huy động 10 tỷ USD vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

12-02-2026 - 07:39 AM | Doanh nghiệp

Vantage Point Asset Management (VPAM) cam kết huy động 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và các đối tác chiến lược trong vòng 5 năm đầu tiên vào Trung tâm tài chính Quốc tế TP.HCM

Sáng ngày 11/2, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM ra mắt.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vantage Point Asset Management (VPAM) – một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu của Singapore và Úc – đã chính thức công bố vai trò là đối tác sáng lập và phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), với trọng tâm chính là khu vực tại TP.HCM (IFC HCM). 

VPAM cho biết sẵn sàng tham gia thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam thông qua việc thu hút nhân tài, huy động vốn quy mô lớn và xây dựng các nền tảng đầu tư hiện đại tại IFC HCM.

VPAM tuyên bố là cam kết huy động 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và các đối tác chiến lược trong vòng 5 năm đầu tiên. Số vốn này sẽ được phân bổ vào các lĩnh vực then chốt như cơ sở hạ tầng, tài sản thực (real assets) và các khoản đầu tư chiến lược thu nhập cố định (fixed income), với trọng tâm triển khai tại IFC HCM.

Để đạt được kết quả này, VPAM cho biết đã làm việc chặt chẽ với lãnh đạo Trung tâm Tài chính TP.HCM trong suốt những tháng qua, từ đó xây dựng chiến lược nguồn vốn nhằm cấu trúc và tập trung vào các dự án bền vững – những dự án không chỉ mang lại lợi nhuận cao mà còn hỗ trợ sự phát triển kinh tế xanh của Việt Nam, phù hợp với xu hướng đầu tư có trách nhiệm trên toàn cầu.

Công ty quản lý tài sản top đầu Singapore và Úc cam kết huy động 10 tỷ USD vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Colin Mullins - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn của VPAM

Ngoài ra, VPAM sẽ xây dựng một nền tảng quản lý tài sản tổ chức tại IFC HCM để các sản phẩm tài chính nội địa của Việt Nam được đưa vào và quảng bá nhằm thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư quốc tế. Nền tảng này dự kiến sẽ tạo cầu nối giữa thị trường Việt Nam với các trung tâm tài chính lớn như Singapore, London, Trung Đông và Úc. Đồng thời, VPAM cũng có kế hoạch thiết lập một nền tảng tài chính và giao dịch nông nghiệp quốc tế tại IFC HCM, tận dụng lợi thế của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp để mở rộng cơ hội xuất khẩu và đầu tư.

Là một phần của chiến lược mở rộng tại khu vực Đông Nam Á, VPAM sẽ thiết lập văn phòng mới tại IFC HCM nhằm thu hút nhân tài trong nước và quốc tế. 

Ông Colin Mullins, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn của VPAM, nhấn mạnh, Việt Nam đang nổi lên như một nền kinh tế tăng trưởng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng.  Với kinh nghiệm phong phú từ các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, VPAM sẽ hỗ trợ các sáng kiến tại IFC HCM  kết nối hiệu quả giữa thị trường địa phương và thị trường toàn cầu.

VPAM được thành lập năm 2017 và có trụ sở chính tại Singapore, hiện đang quản lý tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD trên toàn khu vực. Công ty được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và sở hữu giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn (CMS) do Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cấp. 


Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

