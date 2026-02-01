Tổng Giám đốc một công ty nghìn tỷ của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm

Thay đổi nhân sự điều hành

Theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT-VCF ban hành ngày 10/02/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tân Kỳ. Việc miễn nhiệm này căn cứ trên đơn xin từ nhiệm của ông Kỳ được gửi vào ngày 09/02/2026.



Đồng thời, HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Hậu giữ chức vụ tân Tổng Giám đốc thay thế cho ông Nguyễn Tân Kỳ. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2026.



Chân dung tân Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Phúc Hậu sinh ngày 03/08/1977, quê quán tại tỉnh Tây Ninh. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, ông không nắm giữ chức vụ nào tại Vinacafé Biên Hòa.



Đáng chú ý, theo bản cung cấp thông tin cá nhân, tân Tổng Giám đốc hiện đang nắm giữ 0 cổ phiếu VCF (tương đương 0% vốn điều lệ) và cũng không đại diện sở hữu cho tổ chức nào tại công ty.



Cùng với việc thay đổi nhân sự điều hành, cơ cấu người đại diện theo pháp luật của Vinacafé Biên Hòa cũng có sự điều chỉnh. Theo đó, danh sách người đại diện theo pháp luật mới của công ty sẽ bao gồm:



Ông Phạm Hồng Sơn: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



Ông Nguyễn Phúc Hậu: Tổng Giám đốc.



Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCF kết phiên giao dịch ngày 11/2 ở mức 311.900 đồng/cp, là một trong những cổ phiếu đắt sadn HOSE. ﻿Vốn hoá thị trường đạt hơn 8.000 tỷ đồng.

Cổ đông nắm giữ tới 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCF là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, công ty con của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCK: MCH) thuộc hệ sinh thái Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.



Masan bắt đầu thâu tóm Vinacafe Biên Hòa từ năm 2010, khi mua lại cổ phần từ các quỹ lớn như VinaCapital, VF1, Vietcombank Fund và Vietnam Holding, chiếm khoảng 20% vốn điều lệ.



Ngày 28/1/2011, VCF chính thức giao dịch trên sàn HoSE. Đến tháng 9/2011, Masan tiếp tục thông qua Masan Consumer công khai chào mua 13,32 triệu cổ phiếu VCF, tương đương 50,11% vốn, với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ hơn 1.069 tỷ đồng. Sau đó, Masan Consumer tiếp tục nâng sở hữu lên mức như hiện tại.