"Gã khổng lồ" Ấn Độ vừa mua công ty của Hannah Olala: Sở hữu X-Men và nước mắm Thuận Phát, báo lỗ trăm tỷ tại Việt Nam

Về tiềm lực tài chính, Marico Limited là một trong những tập đoàn hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hàng đầu tại Ấn Độ với quy mô doanh thu toàn cầu năm tài chính 2024-2025 đạt khoảng 1,3 tỷ USD.

Tập đoàn này hiện diện tại hơn 25 quốc gia thuộc khu vực Châu Á và Châu Phi, sở hữu danh mục thương hiệu đa dạng từ chăm sóc tóc, chăm sóc da, dầu ăn thực vật đến thực phẩm dinh dưỡng. Các nhãn hàng nổi bật trong hệ sinh thái toàn cầu của Marico bao gồm Parachute, Saffola, HairCode, Beardo và Just Herbs.

Nguồn: Marico

Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh quốc tế - bao gồm thị trường Việt Nam - hiện đóng góp khoảng 25% vào tổng doanh thu của cả tập đoàn.

﻿Sở hữu X-Men, nước mắm Thuận Phát nhưng đang báo lỗ tại Việt Nam

Các thương hiệu Marico đang sở hữu ở VN

Tại Việt Nam, Marico hoạt động thông qua pháp nhân sở hữu 100% vốn là Marico South-East Asia Corporation (MSEA). Đây chính là đơn vị đã mua lại thương hiệu X-Men. Ngoài ra, danh mục của họ còn mở rộng sang mảng thực phẩm với thương hiệu nước mắm và gia vị Thuận Phát, cùng các dòng chăm sóc cá nhân cho nữ như Lashe Superfood và Purité de Provence.

Theo số liệu từ Báo cáo năm tài chính 2024-2025, Marico Việt Nam đạt doanh thu khoảng 2.165 tỷ đồng, tiếp tục duy trì quy mô nghìn tỷ. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ các chi phí vận hành và đầu tư, đơn vị này báo lỗ khoảng 110 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo tập đoàn nhận định thị trường Việt Nam khá trầm lắng với mức tăng trưởng chỉ một con số, đặt ra bài toán cấp thiết về việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Chi 750 tỷ thâu tóm công ty của Hannah Olala

Để giải quyết bài toán này, Marico đã quyết định thực hiện thương vụ M&A chiến lược với Skinetiq - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Candid và phân phối độc quyền Murad. Dựa trên mức định giá vốn chủ sở hữu của Skinetiq vào khoảng 1.050 tỷ đồng, Marico dự kiến chi khoảng 780 tỷ đồng tiền mặt để nắm giữ 75% cổ phần trong giai đoạn đầu. Khoản thanh toán sẽ được chia làm hai đợt tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất giao dịch trong hợp đồng.

Thỏa thuận kí kết hợp tác giữa 2 bên

Việc thâu tóm Skinetiq được đánh giá là bước đi khôn ngoan giúp Marico thâm nhập sâu vào phân khúc mỹ phẩm cao cấp và mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C). Skinetiq, được thành lập năm 2020 bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn (Hannah Olala), là một điểm sáng hiếm hoi trong ngành với các chỉ số tài chính ấn tượng. Trong năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 450 tỷ đồng cùng biên lợi nhuận trước thuế ổn định ở mức trên 20%.

Thông qua thương vụ này, Marico không chỉ hợp nhất được dòng tiền từ Skinetiq mà còn thừa hưởng năng lực tiếp cận khách hàng trên nền tảng số từ hệ sinh thái của Hannah Olala. Điều này đặc biệt quan trọng khi dữ liệu thị trường cho thấy ngành làm đẹp đang dịch chuyển mạnh mẽ sang kênh online.