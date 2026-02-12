Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-02-2026 - 09:09 AM | Doanh nghiệp

Ngày 23/3/2026, Dược phẩm Trung ương 3 chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tỷ lệ 40% đồng thời thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên.

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (mã: DP3) thông báo 20/03 là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày chốt danh sách cổ đông là 23/3/2026.

Với tỷ lệ 40% (4.000 đồng/cổ phiếu), Công ty dự kiến chi gần 86 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày chi trả dự kiến 29/06/2026.

Tính đến cuối quý II/2025, Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) là cổ đông lớn nhất sở hữu 4,74 triệu cổ phiếu, chiếm 22,07% sẽ nhận gần 19 tỷ đồng cổ tức.

Cổ đông Nguyễn Đình Khái sở hữu 3,15 triệu cổ phiếu, chiếm 14,66% vốn, qua đó nhận về 1,26 tỷ đồng.

Chủ thương hiệu Cao Sao Vàng chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 40%- Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính bán niên 2025

Ngày 23/03/2026, Dược phẩm Trung ương 3 cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thời gian họp 8h00, thứ 6 ngày 24/04/2026. Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 – Số 472 đường 351, tổ dân phố Quỳnh Hoàng, phường An Dương, Hải Phòng.

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 1962. Hoạt động chính của DP3 là sản xuất, kinh doanh dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng. Các sản phẩm chính như: Sâm nhung bổ thận TW3, Cao Sao Vàng, Censamin...

Dược phẩm Trung ương 3 trả cổ tức sau khi báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 với tổng doanh thu 467,5 tỷ đồng và lãi trước thuế 192,85 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 7% và 27% so với năm trước. Qua đó, DP3 vượt hơn 11% kế hoạch doanh thu và thực hiện gấp đôi kế hoạch lợi nhuận.


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

