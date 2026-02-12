CEO Điện Máy Xanh hé lộ hành trình IPO 2026

Tại hội nghị Vietnam Access Days 2026 do Chứng khoán Vietcap tổ chức, chúng tôi có dịp trao đổi cùng ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc (CEO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) giải thích lý do chọn năm Bính Ngọ để IPO, cùng chiến lược dừng mở mới cửa hàng trong nước và định hướng tăng trưởng tại thị trường Indonesia.

Tổng giám đốc DMX chia sẻ, doanh nghiệp đã ấn định năm 2026 là thời điểm thực hiện IPO và vận hành độc lập với tập đoàn mẹ là CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

Đáng chú ý, chia sẻ về mục tiêu của thương vụ này, ông Hiểu Em nhấn mạnh: " IPO lần này không nhằm mục đích gọi vốn, mà là bước đi chiến lược để doanh nghiệp vận hành độc lập, minh bạch và được định giá đúng giá trị, vai trò và vị thế theo đặc thù của từng giai đoạn phát triển".

Lý giải về việc chọn năm 2026 để thực hiện bước đi chiến lược này, ông Hiểu Em cho biết ban lãnh đạo tin vào chu kỳ phát triển 10 năm của doanh nghiệp và thị trường. Sau giai đoạn mở rộng nhanh bằng quy mô, DMX đang dịch chuyển sang một chu kỳ mới – tăng trưởng bằng chất, tăng trưởng bằng chiều sâu vận hành trên nền tảng hiện hữu.

Bên cạnh đó, năm 2026 cũng được xem là thời điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi: sự dịch chuyển lớn về công nghệ (AI, 5G…), khách hàng Gen Z/Y dẫn dắt hành vi tiêu dùng, cùng kỳ vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam

Dừng mở mới trong nước, chuyển dịch từ “lượng” sang “chất”

Tính đến cuối năm 2025, DMX vận hành trên 3.000 cửa hàng tại Việt Nam (bao gồm chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone), so với bình quân năm 2024 số lượng cửa hàng hoạt động thấp hơn khoảng 100 cửa hàng.

Tuy nhiên, Công ty vẫn ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 106.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2024 – tăng trưởng cao hơn so với mức tăng của thị trường điện thoại và điện máy.

Giải thích điều này, ông Hiểu Em cho biết với đội phủ hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc, DMX đã đi qua giai đoạn tăng trưởng bằng mở rộng mạng lưới cửa hàng và đang bước vào giai đoạn tối ưu doanh thu và hiệu quả trên từng điểm bán, khai thác trọn vòng đời tiêu dùng công nghệ của khách hàng.

Chiến lược được thực hiện thông qua các trụ cột như tăng trưởng bằng “chất”, giải pháp tài chính toàn diện, dịch vụ trọn vòng đời sản phẩm và phát triển Super App. Theo CEO DMX, thị trường Việt Nam không còn là câu chuyện mở rộng quy mô, mà là bài toán nâng hiệu suất, lợi nhuận và giá trị vòng đời khách hàng.

"Mỏ vàng" Erablue tại Indonesia: Hiệu suất gấp đôi tại Việt Nam

Trong khi thị trường nội địa tập trung tối ưu nâng “chất” từng cửa hàng. Erablue được xác định là trụ cột mở rộng quy mô trong giai đoạn tiếp theo. Erablue là liên doanh giữ DMX và Erajaya với tỷ lệ sở hữu 45/55.

Kết thúc năm 2025, Erablue hoạt động với 181 cửa hàng, đạt gần 140 triệu USD, tăng trưởng hơn 70% so với cùng kỳ 2024 và lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận cả năm khoảng 2 triệu USD. Đặc biệt, với cùng size mô hình cửa hàng, Erablue ghi nhận doanh thu bình quân cửa hàng cao gấp 2 lần so với tại Việt Nam.

Hiện tại, Erablue đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm, hoàn thiện mô hình và chuyển sang giai đoạn tăng tốc mở rộng. Công ty đặt mục tiêu nâng quy mô lên 500 cửa hàng năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030. DMX kỳ vọng Erablue sẽ trở thành “Điện Máy Xanh thứ 2” tại thị trường Indonesia.

Hội thảo kết nối các định chế tài chính quy mô lớn

Các thông tin chiến lược nêu trên đã được công bố tại Vietnam Access Days (VAD) 2026 . Đây là sự kiện do Vietcap tổ chức với quy mô lớn nhất trong vòng 13 năm qua, thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự. Trong đó, có hơn 600 nhà đầu tư tổ chức, với tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài chiếm 40%.

Hội nghị quy tụ các định chế tài chính và tổ chức quốc tế uy tín như FTSE Russell và World Bank; các quỹ đầu tư lớn bao gồm Dragon Capital, VinaCapital, PYN Elite Fund; cùng đại diện từ hơn 400 doanh nghiệp tiêu biểu như Vingroup, Masan, F88 và Đất Việt VAC.

Các nhà đầu tư tham dự đến từ các thị trường trọng điểm như Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của dòng vốn quốc tế đối với Việt Nam trong bối cảnh thị trường đang tiến gần hơn đến tiêu chuẩn thị trường mới nổi.

Tham gia sự kiện có đại diện từ nhiều doanh nghiệp và các tổ chức uy tín như FTSE Russell, ASIFMA, Dragon Capital, VinaCapital, PYN Elite Fund, Vingroup, Vinhomes, Masan Group, Nam Long Group, F88, Điện Máy Xanh, Đất Việt VAC Group, FE Credit, GS Energy và các doanh nghiệp hàng đầu khác. Sự kiện rất vinh dự được đón tiếp bà Fiona Bassett - Tổng Giám Đốc của FTSE Russell và bà Wanming Du - Giám đốc chính sách chỉ số FTSE Russell tham dự sự kiện.

Sự kiện năm nay tập trung vào các chủ đề then chốt đang được thị trường quan tâm, bao gồm: Triển vọng Nâng hạng thị trường, Bước ngoặt của Nghị quyết 70 đối với ngành Năng lượng, Xu hướng phát triển Công nghệ và AI, Triển vọng Thị trường 2026, và Chiến lược phát triển bền vững trong bất động sản.

Việc Điện Máy Xanh chọn Vietcap làm tư vấn IPO tiếp tục khẳng định uy tín của đơn vị từng đứng sau hàng loạt thương vụ biểu tượng như Vietjet (VJC), Techcombank (TCB), VPBank (VPB), Vinhomes (VHM) hay gần đây là GELEX Electric và Nông nghiệp Hòa Phát (HPA).