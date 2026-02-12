Những cái bắt tay “tới bến tới bờ” làm thay đổi diện mạo quảng cáo Tết 2026

Khi các "người khổng lồ" chọn cách đứng chung khung hình

Thị trường OOH (quảng cáo ngoài trời) dịp Tết luôn là một "sàn đấu" khốc liệt. Thông thường, một vị trí đẹp sẽ là sự khẳng định vị thế độc tôn của một thương hiệu. Thế nhưng, năm nay, người tiêu dùng bất ngờ khi thấy những bảng quảng cáo lớn không còn "đơn thương độc mã".

Chiến dịch "Khoảnh khắc gắn kết qua Lăng kính Viettel Telecom" đã trở thành một điểm chạm thú vị, nơi các thương hiệu đối tác không chỉ xuất hiện với tư cách người đồng hành, mà còn là nhân vật chính trong việc định hình trải nghiệm Tết cho khách hàng.

Vinh danh những "người bạn đồng hành" dám khác biệt

Thành công của chiến dịch này không đến từ ý chí của một phía, mà đến từ sự cởi mở, chuyên nghiệp và tầm nhìn chung của các thương hiệu.

Những "hào quang" công nghệ: Samsung, Motorola và HONOR không còn chỉ quảng bá tính năng hay cấu hình của sản phẩm, họ đang biến mùa Tết thành hành trình tri ân khách hàng. Họ chọn cách hiện diện bằng những lời chúc chân thành và những món quà thiết thực, từ lì xì may mắn đến các phần quà. Đây chính là lời cảm ơn sâu sắc gửi tới người tiêu dùng đã đồng hành suốt năm qua, khẳng định vị thế của thương hiệu không chỉ là người bán hàng mà là người bạn đồng hành.

Những "ông trùm" bán lẻ: Viettel Store, Thế Giới Di Động và CellphoneS: Điểm nhấn đáng nể nhất chính là sự góp mặt của các chuỗi bán lẻ hàng đầu. Tạm gác lại những cuộc đua doanh số gay gắt, các ông lớn cùng hướng về một mục tiêu duy nhất: Dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất và những chương trình ưu đãi thiết thực cho người tiêu dùng.

Triết lý "Win-Win" và nét đẹp của sự cộng hưởng

Thay vì cố gắng nói thật to để át tiếng nhau, các đối tác năm nay chọn cách cùng nhau tạo nên một bản hòa ca Tết êm dịu và đầy cảm xúc. Sự góp mặt đông đủ của các thương hiệu không hề tạo ra cảm giác "chen chúc", mà giống như những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một không gian Tết trọn vẹn.

Khi những cái tên lớn đứng chung dưới một "lăng kính", người ta không thấy sự khô khan của những biển quảng cáo, mà thấy một sự chuẩn bị chu đáo và trọn vẹn dành cho khách hàng. Mỗi lời chúc, mỗi món quà nhờ thế mà trở nên chân thật hơn, giống như cách những người bạn cùng nhau trang hoàng lại tổ ấm, mang đến một cảm giác đủ đầy và tin cậy cho người tiêu dùng từ mọi phía.

Tạm kết

Cái bắt tay giữa Viettel Telecom và các đối tác Samsung, Motorola, HONOR, cùng các chuỗi bán lẻ Viettel Store, Thế Giới Di Động, CellphoneS... đã tạo nên một "bức tranh sum vầy" đúng nghĩa trên mặt trận truyền thông. Đây chính là nét đẹp mới của thị trường quảng cáo Việt Nam: Khi sự cạnh tranh nhường chỗ cho sự đồng hành, mọi thông điệp đều sẽ được đưa "tới bến tới bờ".