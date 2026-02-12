Hình mẫu compound đẳng cấp trong lòng thành phố đảo quốc tế Charmora City

Cuộc đua mua sự riêng tư của giới tỷ phú toàn cầu

Theo Forbes, danh mục bất động sản của tỷ phú sáng lập Amazon Jeff Bezos tại Indian Creek - hòn đảo nhân tạo ngoài khơi Miami, Florida - không chỉ dừng lại ở một căn nhà, mà là nhiều bất động sản liền kề với tổng giá trị lên đến hơn 200 triệu USD.

Dù chưa có lời giải thích chính thức cho việc Bezos mua hàng loạt bất động sản tại đây, giới quan sát cho rằng quyền riêng tư chính là lợi thế then chốt. Indian Creek là khu vực biệt lập, được bảo vệ an ninh 24/7, chỉ có 41 căn biệt thự trên diện tích khoảng 120 ha với cộng đồng cư dân gồm những tên tuổi quyền lực như nhà đầu tư Carl Icahn, Ivanka Trump,… Ngoài ra, hòn đảo này còn nổi bật với cơ sở hạ tầng sang trọng như sân golf 18 lỗ, hồ bơi, sân tennis, trung tâm thể dục, massage, phòng xông hơi,…

Còn tại New York, giữa khu Tribeca hào nhoáng, trong hơn một thập kỷ qua, nữ ca sĩ Taylor Swift đã lặng lẽ ghép từng mảnh bất động sản thành một quần thể khép kín giữa lòng đô thị. Với tổng chi phí 47,7 triệu USD, ca sĩ này không chỉ mua diện tích và địa chỉ, mà mua lấy sự riêng tư hiếm hoi, một không gian tách biệt khỏi "ánh đèn" paparazzi.

Báo cáo Triển vọng Thị trường Bất động sản Cao cấp năm 2026 của Sotheby’s International Realty cũng khẳng định, mối quan tâm hàng đầu của người mua nhà giàu có là quyền riêng tư và an ninh. Chi tiêu toàn cầu cho an ninh nhà thông minh dự kiến ​​sẽ đạt 39 tỷ đô la vào năm 2029, theo báo cáo tháng 7 năm 2025 của công ty nghiên cứu thị trường Statista.

Thành phố đảo quốc tế Charmora City kiến tạo không gian sống compound biệt lập tại Nam Nha Trang.

Giới tỷ phú toàn cầu đang cho thấy, trong một thế giới nơi mọi thứ đều phô bày, sự riêng tư đang dần trở thành thước đo mới của một chuẩn sống cao cấp. Theo xu hướng đó, mô hình bất động sản compound ngày càng mở rộng biên độ phát triển, được các chủ đầu tư lớn tiên phong đưa về Việt Nam. Tại Khánh Hòa, khi đô thị đang vươn mình trở thành trung tâm dịch vụ và du lịch biển mang tầm vóc quốc tế, những tiêu chuẩn sống cao cấp cũng không ngoại lệ. Giữa dòng chảy hiền hòa của sông Quán Trường và sông Tắc, một không gian sống compound biệt lập đang dần được "bồi đắp" từng ngày tại đảo Nam, mảnh ghép sống tinh tế trong tổng thể thành phố đảo quốc tế Charmora City phía Nam Nha Trang.

Sống trên đảo riêng, giữa lòng đô thị Charmora City

Sun Group phát triển đảo Nam là đảo an cư với 2 dòng sản phẩm chủ đạo gồm những dãy phố di sản thấp tầng ở trung tâm với mặt tiền tối thiểu 7,5m kết nối các tòa tháp The Charm và The Onsen. Tất cả đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn sông, núi và biển Nha Trang.

Nhờ đặc thù địa hình đảo, đảo Nam khép mình lại vừa đủ để tạo nên một thế giới sống riêng tư hiếm có. Ba lớp an ninh tại cầu kết nối, trên đảo và từng phân khu vận hành chuyên nghiệp để sự an tâm hiện diện tự nhiên trong từng khoảnh khắc sinh hoạt hằng ngày.

Phân khu The Onsen tọa lạc tại Đảo Nam - tâm điểm an cư của dự án Charmora City.

Đặc biệt, không gian sống tại đây được bao bọc bằng một lớp "lá chắn xanh" kiến tạo có chủ đích. Trên nền tảng quy hoạch sinh thái do Turenscape (Trung Quốc) xây dựng, hệ cảnh quan được tổ chức theo nhiều lớp chuyển tiếp, từ mặt nước và vùng đất ngập ven sông, đến các không gian xanh công cộng và các khu vườn nội khu.

Trong tương lai, hệ thực vật đa dạng với cây ngập mặn, cây bản địa và các tán cây lớn tạo bóng mát… sẽ hình thành lớp đệm sinh thái tự nhiên. Các lối đi, đường dạo bộ sử dụng vật liệu thân thiện như gạch lát thấm cỏ, bê tông đúc sẵn kết hợp sỏi và đá phiến nhỏ… góp phần điều tiết dòng nước mưa. Nhờ đó, cảnh quan không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn tham gia điều hòa vi khí hậu, giảm thiểu tiếng ồn và kiến tạo môi trường sống yên tĩnh, thư thái cho cộng đồng cư dân.

Dưới những tán cây xanh mát, mỗi ngày tại Đảo Nam trôi qua nhẹ nhàng như một kỳ nghỉ riêng tư với an ninh đa lớp và chuỗi tiện ích nội khu toàn diện đa dạng trải nghiệm thiên nhiên. Chủ nhân tinh hoa của mỗi căn nhà sở hữu đặc quyền hiếm có tận hưởng dịch vụ tắm khoáng, spa trị liệu quanh năm nhờ mạch khoáng nóng tự nhiên nội khu.

Cảnh quan tại Đảo Nam kiến tạo môi trường sống yên tĩnh, thư thái cho cư dân.

Không gian sống được nối dài qua chuỗi công viên được thiết kế theo nhiều cung bậc trải nghiệm: Công viên Onsen với vườn năm giác quan, trạm trị liệu giữa rừng và những lối dạo xanh…; Công viên Nghỉ dưỡng mở ra những buổi chiều thư thái với sân pickleball, sân thiền, vườn yoga, vườn BBQ, khu vui chơi trẻ em và hiên đọc sách yên tĩnh; trong khi Công viên Ven sông mang đến những khoảnh khắc thảnh thơi bên lối đi dạo trên mặt nước, bờ kè ngắm cảnh và bến du thuyền sang trọng. Hệ tiện ích giáo dục như trường mầm non cũng được đầu tư trên đảo, bảo đảm nhịp sống thuận tiện, ổn định cho những gia đình có con nhỏ.

Tiêu chuẩn sống "compound biệt lập" tại Đảo Nam được đặt trong một tổng thể đô thị Charmora City quy mô 227ha với 3 đảo chức năng vận hành hoàn chỉnh, nơi mọi nhu cầu sống đều được kết nối liền mạch: Làm việc - giải trí - an cư, tạo nên trải nghiệm sống "đa trong một" chưa từng có tại Khánh Hòa.

Nhà phố, biệt thự đảo Nam là quỹ sản phẩm có tính khan hiếm cao

Thực tế thị trường cho thấy, những khu compound hạng sang được quy hoạch bài bản không chỉ giữ giá tốt mà còn thiết lập quỹ đạo tăng trưởng riêng. Với nhà phố, biệt thự đảo Nam, đây cũng là quỹ sản phẩm có tính khan hiếm cao khi được phát triển trên địa hình đảo, kiểm soát mật độ xây dựng, pháp lý lâu dài – những yếu tố gần như không thể tái tạo trong tương lai khi quỹ đất ven sông, ven biển ngày càng hạn hẹp.