Hệ sinh thái F88, chiến lược chuyển mình, cơ hội và tham vọng

F88 đã hoàn tất phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 1:12 từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán (ngày 21.1.2026), F88 đã phân phối gần 101,7 triệu cổ phiếu cho 1.021 cổ đông với tỷ lệ 1:12 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm).

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là 110.125.951 cổ phiếu. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 2 - 3.2026.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/1/2026, F88 đã có giải trình về việc giá cổ phiểu của doanh nghiệp này tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ 20.1.2026 tới 26.1.2026).

Trở thành công ty tỷ đô ngay trước thềm IPO, điều gì đã giúp F88 phát triển thần tốc như vậy, F88 đã chọn được đối tác đầu tư chiến lược chưa?

Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn đã có chia sẻ rằng: F88 hướng đến trở thành tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính bình dân tại Việt Nam. Đến năm 2026, công ty đặt mục tiêu đạt mốc 1.000 phòng giao dịch và định giá 1 tỷ USD.

Mục tiêu được xây dựng dựa trên một lộ trình tài chính cụ thể, với kế hoạch tăng trưởng rõ ràng về doanh thu, lợi nhuận và dư nợ trong các năm tới. Dựa trên các chỉ số này, doanh nghiệp sẽ áp dụng các hệ số định giá phổ biến như P/E, kỳ vọng ở mức 20–25 lần, trong khi Ngern Tid Lor (Thái Lan) có mô hình và quy mô tương tự được định giá quanh 33 lần.

Đồng thời, F88 sẽ nộp hồ sơ lên HOSE vào cuối năm 2026 và dự kiến chuyển sàn vào đầu năm 2027. Trước đó, doanh nghiệp sẽ có một vòng gọi vốn pre-IPO vào đầu năm 2026 để tìm kiếm các cổ đông chiến lược, không giới hạn ở ngân hàng mà có thể là các quỹ đầu tư lớn, mang lại giá trị về kinh nghiệm, quản trị và danh tiếng. Với diễn biến hiện tại, F88 đã đạt mục tiêu vốn hóa 1 tỷ USD ngay trước vòng gọi vốn chiến lược là nằm trong kế hoạch của doanh nghiệp.

Việc chọn đối tác chiến lược đầu tư F88 cho biết vẫn trong giai đoạn kêu gọi, chưa thể chia sẻ kỹ hơn trong giai đoạn này.

F88 chuyển mình từ "dịch vụ cầm đồ chuyên nghiệp’’ sang mô hình công ty tài chính có đồng nghĩa với việc phần khúc lại tệp khách hàng không khi mà F88 định hình là một tổ chức cầm đồ bình dân, hướng tới tệp khách hàng bình dân truyền thống cũ. Ông có thể chia sẽ kỹ hơn về điều này?

F88 hoàn toàn không bỏ rơi mà luôn kiên định với tệp khách hàng "bình dân". Việc đa dạng hóa sản phẩm (như cho vay trả góp xe cũ) là để phục vụ tốt hơn cho chính tệp khách hàng này, chứ không phải để cạnh tranh với ngân hàng hay công ty tài chính ở phân khúc khác. Đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của F88.

Chúng tôi lựa chọn MB là đối tác toàn diện, trong thời gian vừa qua, MB và F88 đã triển khai và đưa đến nhiều giải pháp tài chính toàn diện với những trải nghiệm tiện ích, tiết kiệm thời gian và tiếp cận dễ dàng hơn tới đông đảo khách hàng trên khắp cả nước như: Hỗ trợ khách hàng nộp/rút tiền mặt tại bên giao đại lý, thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, chuyển tiền, thực hiện dịch vụ thanh toán lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thu hộ, chi hộ,...với những hoạt động ngân hàng cơ bản, thì tệp khách hàng truyền thống cũ hoàn toàn có thể yên tâm tiếp cận nhanh chóng và đơn giản, cho nên việc phân khúc lại tệp này chỉ là một cách nâng cao hơn, chuyên nghiệp hơn.

Cảm ơn các bạn đã dành câu hỏi cho tôi, ngày hôm nay tham dự sự kiện với quy mô lớn Vietnam Access Days của Chứng khoán Vietcap tôi cảm thấy hết sức hài lòng, bởi tại đây chúng tôi đã có cơ hội trải lòng nhiều hơn, có cơ hội nói rõ hơn về F88, điều mà tổ chức chúng tôi hướng đến để các tổ chức nhà đầu tư hiểu rõ hơn về F88. Điều này góp phần thúc đấy đưa thương hiệu của chúng tôi tiệm cận hơn với người tiêu dùng góp phần đưa tín dụng tiêu dùng trở thành kênh hữu ích hơn tới người tiêu dùng Việt.

Vietcap tổ chức thành công Vietnam Access Days 2026 lần thứ 13, hội nghị đầu tư quốc tế lớn nhất Việt Nam, với sự tham dự của hơn 1.000 đại diện, bao gồm 600 nhà đầu tư tổ chức (40% đến từ nước ngoài) và hơn 400 đại diện của doanh nghiệp cùng chuyên gia đến từ các tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước.

Các nhà đầu tư tham dự đến từ các thị trường trọng điểm như Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của dòng vốn quốc tế đối với Việt Nam trong bối cảnh thị trường đang tiến gần hơn đến tiêu chuẩn thị trường mới nổi.

Tham gia sự kiện có đại diện từ nhiều doanh nghiệp và các tổ chức uy tín như FTSE Russell, ASIFMA, Dragon Capital, VinaCapital, PYN Elite Fund, Vingroup, Vinhomes, Masan Group, Nam Long Group, F88, Điện Máy Xanh, Đất Việt VAC Group, FE Credit, GS Energy và các doanh nghiệp hàng đầu khác. Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp bà Fiona Bassett - Tổng Giám Đốc của FTSE Russell và bà Wanming Du - Giám đốc chính sách chỉ số FTSE Russell tham dự sự kiện.

Sự kiện năm nay tập trung vào các chủ đề then chốt đang được thị trường quan tâm, bao gồm: Triển vọng Nâng hạng thị trường, Bước ngoặt của Nghị quyết 70 đối với ngành Năng lượng, Xu hướng phát triển Công nghệ và AI, Triển vọng Thị trường 2026, và Chiến lược phát triển bền vững trong bất động sản.

Vietnam Access Days lần thứ 13 tiếp tục khẳng định Vietcap là đơn vị uy tín và điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư tổ chức trong việc kết nối, đối thoại và tiếp cận cơ hội đầu tư tại Việt Nam.