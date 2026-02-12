Khang Điền (KDH) vừa chi hơn 2.500 tỷ đồng thâu tóm một doanh nghiệp bất động sản “thánh gióng”

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa thông qua chủ trương để công ty con nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại một doanh nghiệp bất động sản mới thành lập hơn 3 năm nhưng có tốc độ tăng vốn “thánh gióng”, với tổng giá trị thương vụ lên tới hơn 2.552 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT, Khang Điền chấp thuận để Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông – đơn vị do Khang Điền sở hữu 99% vốn – nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại CTCP Phát triển Bất động sản An Lập. Ban điều hành được giao hoàn tất toàn bộ thủ tục cần thiết để khép lại thương vụ.

CTCP Phát triển Bất động sản An Lập được thành lập vào tháng 11/2022 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 20 tỷ đồng. Khi đó, bà Phạm Minh Anh (SN: 1997) nắm 70% vốn điều lệ và bà Nguyễn Thị Quý nắm 30% vốn còn lại, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.

Chỉ hơn 1 năm sau, tháng 1/2024, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, bà Phạm Minh Anh vẫn nắm giữ 70% vốn, còn 30% được chuyển sang cho bà Ngô Thị Quế Ngân.

Đến tháng 4/2025, Bất động sản An Lập chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đồng thời tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Một tháng sau, doanh nghiệp này tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 3 năm, vốn điều lệ của An Lập đã tăng từ 20 tỷ lên 800 tỷ đồng, tương đương mức tăng gấp 40 lần – tốc độ hiếm thấy trên thị trường bất động sản. Việc Khang Điền chi hơn 2.500 tỷ đồng để thâu tóm gần như toàn bộ vốn điều lệ cho thấy nhiều khả năng Bất động sản An Lập đang sở hữu quỹ đất hoặc dự án có giá trị chiến lược.

Về tình hình kinh doanh, Khang Điền ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm tài chính 2025. Công ty ghi nhận doanh thu thuần đem về gần 4.700 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản vẫn đóng vai trò chủ đạo khi đóng góp hơn 4.600 tỷ đồng.

Kết quả, Khang Điền báo lãi sau thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Đây cũng là mức lãi ròng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Cổ phiếu KDH đang nằm ở vùng giá thấp nhất trong vòng hơn 6 tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, ở phiên sáng 12/02, cổ phiếu KDH giao dịch ở mức 28.000 đồng/cổ phiếu, giảm 1,93% so với tham chiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 700 nghìn đơn vị.

Trước đó, cổ phiếu KDH ghi nhận 3 phiên tăng điểm bứt phá liên tiếp, với thị giá tăng hơn 12%, tương ứng tăng 3.150 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Khang Điền ở mức 31.478 tỷ đồng.