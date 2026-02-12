Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà đầu tư BẠC lưu ý: Ancarat ra thông báo quan trọng

12-02-2026 - 21:37 PM | Doanh nghiệp

Thương hiệu Ancarat Silver vừa công bố lịch tạm ngưng các giao dịch mua bán bạc dịp Tết Nguyên đán 2026, áp dụng khung thời gian gián đoạn thanh khoản riêng biệt cho kênh đại lý và khách lẻ.

Theo thông báo chính thức từ hệ thống Ancarat, đơn vị này sẽ bắt đầu điều chỉnh hoạt động giao dịch đối với nhóm sản phẩm bạc ngay từ thời điểm giữa tháng 2 dương lịch để phục vụ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, đối với kênh phân phối đại lý, các giao dịch mới sẽ ngừng thực hiện bắt đầu từ ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) . Hoạt động nhận giao dịch mua bán ở kênh này dự kiến được nối lại vào ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng).

Với phân khúc khách hàng bán lẻ, nghiệp vụ mua lại hoặc nhận đặt hàng sẽ tạm dừng muộn hơn một ngày, bắt đầu từ ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp). Thời gian mở lại giao dịch hai chiều đối với nhóm khách lẻ được ấn định vào ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 Tết). Như vậy, tính thanh khoản qua kênh chính thức của đơn vị này sẽ tạm thời gián đoạn trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 ngày tùy theo từng đối tượng khách hàng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng lưu ý rằng việc tạm ngưng trên chủ yếu áp dụng cho các nghiệp vụ đặt hàng mới và mua lại.

Hệ thống cửa hàng Ancarat vẫn duy trì mở cửa để bán các sản phẩm có sẵn, bao gồm bạc mỹ nghệ và bạc tích trữ theo lịch vận hành thông thường. Khách hàng có nhu cầu sở hữu sản phẩm thực tế vẫn có thể ghé trực tiếp hệ thống để chọn các mặt hàng thuộc diện giao ngay trong suốt thời gian này.

Ghi nhận tại thời điểm thông báo, giá bạc miếng và bạc thỏi tại hệ thống này đang dao động quanh ngưỡng 3,11 – 3,186 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc trọng lượng lớn, bạc thỏi loại 1.000 gram đang được niêm yết mức giá bán ra cao nhất là 85,015 triệu đồng và mua vào ở mức 82,934 triệu đồng.  ﻿

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ancarat

